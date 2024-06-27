Обменники готовятся заметно менять курс с июля: что будет с долларом

В первую неделю июля в Украине ожидаются заметные изменения курса наличного доллара. Причем как в банках, так и в обменниках. По прогнозу банковского сектора, стоимость американской валюты будет находиться в пределах 40-41,2 грн/доллар, тогда как вечером 27 июня банки выставили ее курс на среднем уровне 40,45/40,9 грн (покупка/продажа), а обменники – 40,41/40,84 грн.

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О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил, что ежедневные курсовые изменения ожидаются:

до 30-50 коп. в банках;

до 50 коп. в обменных пунктах.

В целом же, сообщил Лесовой, ситуация на валютном рынке "будет более-менее успокоенной". Дело в том, что, объяснил он, у Нацбанка есть достаточно механизмов для:

преодоления разрыва между предложением и спросом;

установления равновесия на валютном рынке, "что мгновенно отразится на курсовых показателях".

"Ситуация на валютном рынке в начале и в течение всего июля будет вполне прогнозируемой: несмотря на инфляционное напряжение курсовые показатели будут колебаться в пределах новых коридоров. Кроме того, основные показатели рынка также останутся, образно говоря стабильными," – объяснил банкир.

Стоит ли скупать валюту

В краткосрочной же перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать, резона нет. Впрочем, постепенная девальвация украинской валюты все же будет происходить. Что, тем не менее, не создаст "существенных неудобств" для населения и бизнеса.

О сложившейся ситуации рассказал руководитель департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Он отметил: проведение Нацбанком "умеренной, контролируемой девальвации гривни" – т.е., отказ от фиксированного курса – стало одним из самых больших достижений регулятора.

При этом подчеркивается: в настоящее время на внешних счетах Украины наблюдаются "огромные дисбалансы". Которые стране "нужно постепенно закрывать". Выходом же из ситуации, по словам Ваврищука, является постепенное снижение стоимости гривни.

"Конечно, НБУ не дает никаких ориентиров по поводу динамики и глубины возможной девальвации курса, но на рынке сложилось понимание, что эти движения вряд ли будут резкими. Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени", – говорится в сообщении.

В свою очередь, заместитель директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко рассказала, что в ближайшее время курс доллара в Украине ожидается на уровне около 40 грн. Более того, отметила она, "такой показатель ожидается и в среднем за год".

Таким образом, объяснила Репко,ожидаемое послабление курса в конце года будет "очень умеренным". А происходить оно будет "на фоне существенного ухудшения показателей текущего счета".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до конца 2024 года в Украине ожидается рост курса доллара. Так, по прогнозам, он составит около 42 грн/доллар.

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