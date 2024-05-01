Новый рекорд: украинцы открыли историческое количество ФЛП
В Украине зафиксирован новый рекорд по количеству открытых ФЛП (физлиц-предпринимателей) – в течение первого квартала 2024 украинцы открыли их почти 74 тысячи. Это на 33,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Больше бизнесов открывают на Киевщине и Днепропетровщине, а среди отраслей лидируют розничная торговля, индивидуальные услуги и IT.
Об этом сообщают аналитики платформы для работы с открытыми данными Опендатабота. При этом отмечается: общее количество ФЛП насчитывает уже почти 2 млн предпринимателей.
Рекордные 74050 новых фопов открыли украинцы за первый квартал 2024 года. Это на треть больше, чем в прошлом году, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.
Где больше всего открывают новые "ФОПы"
Лидерство же по количеству новых регистраций ФЛП принадлежит Киеву. Здесь их было открыто 10252.
На втором месте – Днепр, где было открыто 6 828 тысяч новых бизнесов. Дальше идут:
- Киевская область – 5792;
- Львовская область – 5 582;
- Одесская область – почти 4 900;
- Винницкая область – почти 3100.
Топ сфер деятельности новых ФЛП
Четверть новозарегистрированных фопов занимаются розничной торговлей (25,7%) – это самая популярная сфера, неизменная за последние 4 года. Среди наиболее запрошенных направлений бизнеса среди украинских предпринимателей также оказались:
- индивидуальные услуги – 8,2%;
- ИТ – 7,9%;
- оптовая торговля – 6%;
- информационные услуги – 5,9%;
- общепит – 4,3%;
Как сообщал OBOZ.UA ранее, ПриватБанк по своей инициативе остановил исполнение договора с ФЛП клиента без возможности перевода средств. Банк пояснил, что все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности.
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