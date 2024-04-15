ПриватБанк разрывает договоры с ФЛП без объяснений: что известно

ПриватБанк по своей инициативе остановил исполнение договора с ФЛП клиента без возможности перевода средств. Банк пояснил, что все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям, касающимся безопасности. В "Привате" указали, что должны соблюдать правила финансового мониторинга, а клиенту все же предоставили возможность перечисления средств на другой банковский счет.

Об этом ПриватБанк сообщил в ответ на жалобу клиента на специализированном форуме "Минфин". "Банк по собственной инициативе прекратил деловые отношения с ФЛП без какого-либо объяснения или любого запроса по подтверждению операций", – говорится в сообщении.

Клиентка, как и многие другие пользователи, обратилась в службу поддержки "Приват24" с проблемой блокирования банковского счета, без возможности перевести средства в другой банк. "Банк отказался указать назначение платежа согласно моему заявлению и блокирует средства со ссылкой на статью 15 Закона, а другие банки также отказываются их принимать. Как получить собственные средства, оставшиеся заблокированными ", – пожаловалась клиентка.

Согласно сообщению банка, ФЛП было предложено перевести остаток средств на счет в другом банке. Такая процедура возможна только после предъявления необходимых документов и заявлений о перечислении.

Как перечислить средства с заблокированного счета

При расторжении деловых отношений ПриватБанк предоставляет возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления средств на счетах необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

реквизиты счета, открытого в другом банке по вашему имени;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ПриватБанк стал объектом критики из-за заявлений клиентов о расторжении договоров на обслуживание банковских карт без объяснений и предупреждений. Банк объяснил, что все его действия соответствуют законодательству и внутренним процедурам, а все пояснения по расторжению договора должны быть отправлены клиенту письмом.

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