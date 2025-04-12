Новый курс доллара в Украине: сколько будет стоить валюта и как повлияют глобальные изменения на мировых рынках

Мир из-за торговой войны президента США Дональда Трампа оказался на грани рецессии. Учитывая очень напряженную ситуацию на мировых рынках, оптовые обменники будут готовы работать и с меньшим уровнем спреда – в пределах до 20-30 копеек за долларом и в пределах до 20-50 копеек за евро. Курс наличного доллара 12-13 апреля будет находиться в пределах широкого коридора: прием от 40,95 до 41,20 грн и продажа от 41,25 до 41,75 грн.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания Минфина. Спрэд между покупкой и продажей доллара будет находиться у большинства обменников в пределах до 20-40 копеек, а за евро – в пределах до 20-80 копеек. Некоторые, самые "жадные", обменники выставят спред за евро даже до 1 гривны.

"Курс наличного евро в субботу и воскресенье будет находиться в пределах широкого коридора: прием от 45,40 до 46,70 грн и продажа от 46,90 до 47,90 грн", – говорится в прогнозе.

Фактор торговых войн Трампа продолжает провоцировать обострение ситуации на всех сегментах финансового, сырьевого, фондового и валютного рынка во всем мире. В ответ на повышение пошлин Штатами Китай не собирается отступать и вводит практически зеркальную пошлину в отношении многих американских товаров. Это чревато остановкой торговли между двумя крупнейшими мировыми экономиками и глобальной угрозой для всех рынков.

"Гривню пока спасает лишь очень зажатый нацбанковскими ограничениями отечественный валютный рынок, неразвитость фондового рынка (просто многие эхо мировых фондовых цунами до нас не долетают в полной мере) и Нацбанк, который сейчас занят постоянным сглаживанием валютных колебаний за счет интервенций", - добавляет аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам же руководительницы аналитического департамента Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, введение президентом США Дональдом Трампом пошлин на товары из всех стран мира по меньшей мере на уровне 10%, а для ряда государств и в разы выше, не приведет к резким изменениям курса. Ведь США не являются крупным импортером Украины. А ключевым фактором, влияющим на обменный курс в стране (в частности, доллара), является состояние ее экономики.

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