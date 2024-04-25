Новые зарплаты военных в Украине: кто сможет получать 190 тысяч

Кабинет Министров с 1 апреля принял дополнительное финансовое вознаграждение военным в размере 70 тысяч гривен. Эта выплата может применяться уже с текущего месяца. Это не замена 100 тысяч "боевых", а дополнительное вознаграждение для тех, кто находится на передовой.

Как говорится в разъяснении АрмияInform, эту доплату могут получить Военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские. Эта выплата предусмотрена именно тем, кто непосредственно находится на линии столкновения с врагом.

Получать ее смогут те, кто выполняет боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно. Также на нее могут рассчитывать те, кто выполняет боевые задачи между позициями Сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных территориях Россией, а также на территории врага.

Поэтому отныне находящиеся на передовой военнослужащие потенциально смогут получать более 190 тысяч гривен:

денежное довольствие, которое зависит от звания, должности и выслуги лет (минимум 20 100 грн),

100 тыс. грн "боевых",

70 тыс. грн вознаграждения.

Правда, по этой выплате могут быть нюансы. Если "боевые" выплачиваются ежемесячно, а сумма выплаты зависит от количества дней, во время которых выполнялись задачи, то по выплате 70 тысяч формулировки в постановлении Кабмина другое: "за каждые 30 дней (суммарно вычисленных) выполнение таких задач". То есть , к конкретному месяцу эта выплата не привязана, а выплачивать ее должны тогда, когда будет суммарно 30 дней выполнения заданий.

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