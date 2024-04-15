Некоторые украинцы имеют право на жилищную компенсацию: инструкция, как получить

В 2024 году в государственном бюджете Украины выделено почти 5,75 млрд грн на жилищное обеспечение ветеранов войны, охватывающей более 2000 человек. Право на денежную компенсацию для приобретения жилья имеют инвалиды войны, участники боевых действий и члены их семей. Для получения компенсации необходимо пройти несколько этапов, включая регистрацию, предоставление документов и приобретение жилья в течение года.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины. До конца года деньги на жилье должны получить более 2 тысяч украинцев, а в целом Минветеранов курирует сразу три подобных программы.

Кто имеет право на денежную компенсацию

Право на денежную компенсацию на приобретение жилья имеют определенные категории лиц. А именно:

лица с инвалидностью I и II группы в результате войны;

участники боевых действий;

инвалиды III группы;

члены семей погибших военных.

Получатели могут выбрать любое жилье в Украине, за исключением оккупированных территорий. Им предоставляется год на приобретение жилья, после чего средства возвращаются государству.

Как получить компенсацию

Для получения компенсации нужно выполнить ряд действий. А именно:

зарегистрироваться на квартирном учете;

подать необходимые документы в ЦНАП или орган социальной защиты населения;

получить решение комиссии по назначению компенсации;

открыть специальный счет в государственном банке "Ощадбанк" и представить копию договора в орган социальной защиты;

"Ощадбанк" и представить копию договора в орган социальной защиты; купить жилье в течение года.

Какие документы нужны

Для получения компенсации нужно подать в ЦНАП или орган социальной защиты следующие документы:

заявление о назначении денежной компенсации;

паспорт/Едокумент;

удостоверение участника боевых действий/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины;

справка о непосредственном участии личности в боевых действиях;

письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи лица с инвалидностью/внутренне перемещенного лица на которых начисляется денежная компенсация по включению их в расчет денежной компенсации;

документы, подтверждающие родственные отношения между заявителем и членами его семьи, на которых начисляется денежная компенсация;

справка о взятии на учет внутри перемещенного лица и каждого из членов его семьи;

решение о взятии на квартирный учет по льготной категории лица и каждого из членов его семьи;

справка о наличии/отсутствии зарегистрированного до 31 декабря 2012 г. права собственности на жилье, расположенное в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запланировано внедрить государственную программу аренды жилья с правом выкупа. Эта инициатива предусматривает, что лицо сначала арендует жилье на ограниченный срок, платя арендные платежи, а затем имеет возможность выкупить его, используя накопленные средства на первый взнос.

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