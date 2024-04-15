Некоторые украинцы имеют право на жилищную компенсацию: инструкция, как получить
В 2024 году в государственном бюджете Украины выделено почти 5,75 млрд грн на жилищное обеспечение ветеранов войны, охватывающей более 2000 человек. Право на денежную компенсацию для приобретения жилья имеют инвалиды войны, участники боевых действий и члены их семей. Для получения компенсации необходимо пройти несколько этапов, включая регистрацию, предоставление документов и приобретение жилья в течение года.
Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины. До конца года деньги на жилье должны получить более 2 тысяч украинцев, а в целом Минветеранов курирует сразу три подобных программы.
Кто имеет право на денежную компенсацию
Право на денежную компенсацию на приобретение жилья имеют определенные категории лиц. А именно:
- лица с инвалидностью I и II группы в результате войны;
- участники боевых действий;
- инвалиды III группы;
- члены семей погибших военных.
Получатели могут выбрать любое жилье в Украине, за исключением оккупированных территорий. Им предоставляется год на приобретение жилья, после чего средства возвращаются государству.
Как получить компенсацию
Для получения компенсации нужно выполнить ряд действий. А именно:
- зарегистрироваться на квартирном учете;
- подать необходимые документы в ЦНАП или орган социальной защиты населения;
- получить решение комиссии по назначению компенсации;
- открыть специальный счет в государственном банке "Ощадбанк" и представить копию договора в орган социальной защиты;
- купить жилье в течение года.
Какие документы нужны
Для получения компенсации нужно подать в ЦНАП или орган социальной защиты следующие документы:
- заявление о назначении денежной компенсации;
- паспорт/Едокумент;
- удостоверение участника боевых действий/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины;
- справка о непосредственном участии личности в боевых действиях;
- письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи лица с инвалидностью/внутренне перемещенного лица на которых начисляется денежная компенсация по включению их в расчет денежной компенсации;
- документы, подтверждающие родственные отношения между заявителем и членами его семьи, на которых начисляется денежная компенсация;
- справка о взятии на учет внутри перемещенного лица и каждого из членов его семьи;
- решение о взятии на квартирный учет по льготной категории лица и каждого из членов его семьи;
- справка о наличии/отсутствии зарегистрированного до 31 декабря 2012 г. права собственности на жилье, расположенное в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запланировано внедрить государственную программу аренды жилья с правом выкупа. Эта инициатива предусматривает, что лицо сначала арендует жилье на ограниченный срок, платя арендные платежи, а затем имеет возможность выкупить его, используя накопленные средства на первый взнос.
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