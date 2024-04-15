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Некоторые украинцы имеют право на жилищную компенсацию: инструкция, как получить

Дарина Герцева
Mакроэкономика
2 минуты
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Более 2 тысяч украинцев должны получить компенсацию на жилье

В 2024 году в государственном бюджете Украины выделено почти 5,75 млрд грн на жилищное обеспечение ветеранов войны, охватывающей более 2000 человек. Право на денежную компенсацию для приобретения жилья имеют инвалиды войны, участники боевых действий и члены их семей. Для получения компенсации необходимо пройти несколько этапов, включая регистрацию, предоставление документов и приобретение жилья в течение года.

Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов Украины. До конца года деньги на жилье должны получить более 2 тысяч украинцев, а в целом Минветеранов курирует сразу три подобных программы.

Кто имеет право на денежную компенсацию

Право на денежную компенсацию на приобретение жилья имеют определенные категории лиц. А именно:

  • лица с инвалидностью I и II группы в результате войны;
  • участники боевых действий;
  • инвалиды III группы;
  • члены семей погибших военных.

Получатели могут выбрать любое жилье в Украине, за исключением оккупированных территорий. Им предоставляется год на приобретение жилья, после чего средства возвращаются государству.

Как получить компенсацию

Для получения компенсации нужно выполнить ряд действий. А именно:

  • зарегистрироваться на квартирном учете;
  • подать необходимые документы в ЦНАП или орган социальной защиты населения;
  • получить решение комиссии по назначению компенсации;
  • открыть специальный счет в государственном банке "Ощадбанк" и представить копию договора в орган социальной защиты;
  • купить жилье в течение года.

Какие документы нужны

Для получения компенсации нужно подать в ЦНАП или орган социальной защиты следующие документы:

  • заявление о назначении денежной компенсации;
  • паспорт/Едокумент;
  • удостоверение участника боевых действий/лица с инвалидностью в результате войны/члена семьи погибшего защитника или защитницы Украины;
  • справка о непосредственном участии личности в боевых действиях;
  • письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи лица с инвалидностью/внутренне перемещенного лица на которых начисляется денежная компенсация по включению их в расчет денежной компенсации;
  • документы, подтверждающие родственные отношения между заявителем и членами его семьи, на которых начисляется денежная компенсация;
  • справка о взятии на учет внутри перемещенного лица и каждого из членов его семьи;
  • решение о взятии на квартирный учет по льготной категории лица и каждого из членов его семьи;
  • справка о наличии/отсутствии зарегистрированного до 31 декабря 2012 г. права собственности на жилье, расположенное в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запланировано внедрить государственную программу аренды жилья с правом выкупа. Эта инициатива предусматривает, что лицо сначала арендует жилье на ограниченный срок, платя арендные платежи, а затем имеет возможность выкупить его, используя накопленные средства на первый взнос.

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