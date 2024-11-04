Нефтяники остались без деталей: три НПЗ в России частично остановили работу – СМИ

Три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в России были вынуждены частично остановить работу из-за проблем с ремонтом иностранного оборудования, для котрого не хватает деталей. Среди таких заводов – Волгоградский НПЗ, который неоднократно становился целью атак беспилотников.

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Кроме него не смогли полностью закончить плановые ремонты в октябре и продлили простой отдельных установок на весь ноябрь Ильской и Яйский НПЗ. Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные источников в отрасли.

Отмечается, что в результате объем простаивающих мощностей по нефтепереработке в 1,5 раза превысит план. Источники считают, что вместо 1,2 млн тонн это будет не менее 1,8 млн. А суммарный простой первичной переработки на НПЗ России за январь-ноябрь 2024 года, по их данным, достиг 39 млн тонн, что на 5,2 млн тонн (+5%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Проблемы с ремонтом НПЗ возникли в результате действия санкций. Так, в Россию не поставляется важное для нефтепереработки оборудование и его компоненты. Все три указанных завода в свое время строились и модернизировались при участии европейских и американских компаний. Теперь же они не могут получить технические средства для завершения ремонтов.

Проблему усугубили атаки украинских дронов, из-за которых в начале 2024 года Россия потеряла около 15% мощностей нефтепереработки. РФ планировала восстанавливать заводы с помощью поставок из Китая, но это оказалось слишком дорого, так как в этом случае нужно полностью менять оборудование НПЗ.

Перейти на российское оборудование тоже не получилось. "На отечественных производителей приходится лишь 45% рынка насосного оборудования, 40% компрессоров для НПЗ, 30% реакторов и коксовых камер. По другим видам оборудования доля российских поставщиков еще меньше. Поэтому введенные США, странами ЕС, Великобританией и Японией ограничения на поставки в Россию оборудования для НПЗ заметно замедлили реализацию проектов по модернизации заводов", – рассказал замруководителя экономического департамента российского Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее после взрыва на крупнейшем НПЗ Россия засекретила статистику производства топлива. Украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы в РФ и на оккупированных территориях ослабляют поставки топлива для российской армии и значительно завышают цены на топливо на рынке страны-агрессора. Стратегические удары помогают Украине нарушить логистику врага и способствуют ослаблению его военных возможностей.

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