НБУ выпустил новую монету в оригинальном дизайне: как выглядит и когда можно купить

НБУ (Национальный банк Украины) выпустил новую памятную монету, посвященную спасателям ГСЧС Украины, общим тиражом около 10 млн штук. Купить специальные сувенирные ролики из 25 монет можно будет с 23 сентября 2025 года в интернет-магазине НБУ и в банках-дистрибьюторах.

Об этом говорится в публикации Нацбанка. Монета стала символом уважения к людям, которые ежедневно спасают жизни, борются с пожарами, ликвидируют последствия аварий и противостоят последствиям российских обстрелов.

Презентацию провел глава НБУ Андрей Пышный во время торжеств по случаю Дня спасателя. Он отметил, что новая монета является проявлением глубокой благодарности и уважения ко всем украинским спасателям. "Свою благодарность и уважение к украинским спасателям мы воплотили в новой оборотной памятной монете. Невероятная сила и чистое милосердие, которыми пронизана их работа, делают их лучшими в своем деле. Именно они становятся "мостиком" между жизнью и бедой", – отметил Пышный.

В мероприятии также приняли участие министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель ГСЧС Андрей Даник. Оба отметили, что эта монета – не просто денежный знак, а настоящее признание преданности и героизма. Клименко подчеркнул, что украинских спасателей знает и уважает вся Европа, ведь их опыт и отвага – бесценны.

Даник добавил, что символическая награда в виде монеты будет напоминать всем украинцам о ежедневной службе людей, которые первыми приходят на помощь в самых трудных обстоятельствах.Памятная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

аверс идентичен стандартной оборотной монете образца 2018 года: в центре расположен государственный герб, год чеканки и номинал в декоративном обрамлении;

идентичен стандартной оборотной монете образца 2018 года: в центре расположен государственный герб, год чеканки и номинал в декоративном обрамлении; реверс посвящен спасателям – он изображает работника ГСЧС в полной экипировке с пожарным рукавом. Вверху написан лозунг "Смелые спасать жизни", внизу – "ГСЧС Украины". По обе стороны размещены стилизованные дубовые листья, символизирующие силу и выносливость.

Автором реверса стала дизайнер Алиса Иванова, аверса – Владимир Демьяненко, скульптор – Анатолий Демьяненко. Как и все оборотные монеты Украины, эта памятная монета является обязательной для расчетов по номиналу. Она постепенно будет поступать в банки и СИТ-компании для дальнейшей выдачи клиентам.

Общий тираж составит около 10 млн монет, что обеспечит их широкое распространение в наличном обращении. Кроме этого, часть монет будет выпущена в специальных сувенирных роликах – по 25 штук в каждом. Выпущено 20 тысяч таких роликов, из них 12 тысяч можно будет приобрести с 23 сентября 2025 года в интернет-магазине НБУ, остальные – в банках-дистрибьюторах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Нацбанк планирует выпустить в октябре новую монету в 10 грн. Она будет посвящена Архангелу Михаилу. В христианской традиции он является защитником, патроном воинов и рыцарей.

