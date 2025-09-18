УкраїнськаУКР
НБУ выпустил новую монету в оригинальном дизайне: как выглядит и когда можно купить

Дарина Герцева
Mакроэкономика
НБУ выпустил новую памятную монету посвященную ГСЧС

НБУ (Национальный банк Украины) выпустил новую памятную монету, посвященную спасателям ГСЧС Украины, общим тиражом около 10 млн штук. Купить специальные сувенирные ролики из 25 монет можно будет с 23 сентября 2025 года в интернет-магазине НБУ и в банках-дистрибьюторах.

Об этом говорится в публикации Нацбанка. Монета стала символом уважения к людям, которые ежедневно спасают жизни, борются с пожарами, ликвидируют последствия аварий и противостоят последствиям российских обстрелов.

НБУ выпустил новую монету

Презентацию провел глава НБУ Андрей Пышный во время торжеств по случаю Дня спасателя. Он отметил, что новая монета является проявлением глубокой благодарности и уважения ко всем украинским спасателям. "Свою благодарность и уважение к украинским спасателям мы воплотили в новой оборотной памятной монете. Невероятная сила и чистое милосердие, которыми пронизана их работа, делают их лучшими в своем деле. Именно они становятся "мостиком" между жизнью и бедой", – отметил Пышный.

В мероприятии также приняли участие министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель ГСЧС Андрей Даник. Оба отметили, что эта монета – не просто денежный знак, а настоящее признание преданности и героизма. Клименко подчеркнул, что украинских спасателей знает и уважает вся Европа, ведь их опыт и отвага – бесценны.

Даник добавил, что символическая награда в виде монеты будет напоминать всем украинцам о ежедневной службе людей, которые первыми приходят на помощь в самых трудных обстоятельствах.Памятная монета имеет номинал 10 гривен и изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

  • аверс идентичен стандартной оборотной монете образца 2018 года: в центре расположен государственный герб, год чеканки и номинал в декоративном обрамлении;
  • реверс посвящен спасателям – он изображает работника ГСЧС в полной экипировке с пожарным рукавом. Вверху написан лозунг "Смелые спасать жизни", внизу – "ГСЧС Украины". По обе стороны размещены стилизованные дубовые листья, символизирующие силу и выносливость.

Автором реверса стала дизайнер Алиса Иванова, аверса – Владимир Демьяненко, скульптор – Анатолий Демьяненко. Как и все оборотные монеты Украины, эта памятная монета является обязательной для расчетов по номиналу. Она постепенно будет поступать в банки и СИТ-компании для дальнейшей выдачи клиентам.

Общий тираж составит около 10 млн монет, что обеспечит их широкое распространение в наличном обращении. Кроме этого, часть монет будет выпущена в специальных сувенирных роликах – по 25 штук в каждом. Выпущено 20 тысяч таких роликов, из них 12 тысяч можно будет приобрести с 23 сентября 2025 года в интернет-магазине НБУ, остальные – в банках-дистрибьюторах.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Нацбанк планирует выпустить в октябре новую монету в 10 грн. Она будет посвящена Архангелу Михаилу. В христианской традиции он является защитником, патроном воинов и рыцарей.

