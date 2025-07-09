Да, приятных подробностей будет сразу две: не нужно декларировать, ибо все равно донесут, и не 18%, как должно было бы быть, а значительно меньше. Итак, согласно кабминовскому постановлению N774 от 27 июня этого года о проекте бюджетной декларации на 2026-2028 годы планируется, в частности, введение практически нового налога – на продажи через цифровые платформы, который в народе уже назвали налогом на OLX.

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Впрочем, касаться этот налог (конечно, если его ещё введёт согласно правительственной инициативе Верховная Рада и соответствующий закон подпишет президент) будет не только OLX, а, понятно, всех цифровых платформ – например, Rozetka, Prom, ЛУН, Kabanchik.ua и так далее (даже – в том числе – онлайн-такси).

Обложение доходов, получаемых через эти платформы физическими лицами, не являющимися самозанятыми, то есть не занимающимися независимой профессиональной деятельностью и не зарегистрированы как предприниматели, будет осуществляться в таком случае по льготной специальной ставке 5 процентов (дескать, скажите спасибо, что не 18% на общем уровне) плюс ещё будет по такой же ставке и военный сбор, то есть всего – 10%.

Предполагается, что отдельно отчитываться о таких доходах продавцам-физлицами будет не нужно: это будут делать за них сами цифровые платформы, которые обретут почётный статус налоговых донос-агентов и должны будут сдавать соответствующие персонифицированные отчёты.

Так что продавцам достаточно будет просто получать такие денежные средства на отдельный специальный счёт, не превышая при этом 5 млн грн в год и не торгуя, безусловно, никаким алкотабаком либо чем-то иным подакцизным.

Под новый налог попадут также онлайн-услуги и аренда недвижимости или транспортных средств - если это будет происходить при участии цифровых платформ.

Поскольку же считается, что речь идёт не о новом налоге, а о новой льготе – наподобие очень похожего единого налога с ФЛП третьей группы без НДС (хотя у тех не 5+5, а только 5+1), – украинцев, уже привыкших нахально зарабатывать благодаря всяческим промкабанчикам с розетками, поджидает именно налоговое счастье – новое и прекрасное.