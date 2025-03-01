Налоговики в Киеве штрафуют фитнес-тренеров, работающих без регистрации: грозит штраф в 85 тыс. грн

В Киеве налоговики сообщили о том, что в одном из фитнес-клубов обнаружили тренеров, работавших без официального оформления. То есть фактически оказывали услуги без регистрации предпринимательской деятельности. За это тренерам грозит штраф в размере до 85 тысяч грн.

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Как сообщили в ГУ ГНС в Киеве, во время фактической проверки одного из известных столичных спортивных клубов обнаружили тренеров, работавших без государственной регистрации. "Тренеры выдавали себя за работников клуба, однако, как выяснилось в ходе проверки, они были только арендаторами спортивных принадлежностей и части помещения спортклуба. Они предоставляли тренерские услуги без государственной регистрации как субъектов хозяйствования", – говорится в сообщении ГНС.

То есть, как говорится в разъяснении налоговиков, ответственность будут нести не владельцы клуба, которые не оформили на работу тренеров, а сами тренеры, потому что якобы они арендовали инвентарь и оказывали услуги.

"Налоговики зафиксировали все факты нелегальной предпринимательской деятельности. На физических лиц составлены админпротоколы. Налоговики направили протоколы об административном правонарушении досуда для вынесения постановлений о наложении штрафа на нарушителей. Санкция за нарушение ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях по ведению регистрации в предпринимательской деятельности без государственной регистрации составляет до 85 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Если клуб трудоустраивает тренера, то обязан заключить с ним договор и официально платить заработную плату, а также налоги. В случае, если тренер вместо официального трудоустройства подписывает договор аренды инвентаря или помещения, именно тренер обязан зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность и самостоятельно платить налоги со своего заработка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Действие возобновили предоставление услуги по закрытию физлица-предпринимателя (ФЛП). Теперь ФЛП могут прекратить свою деятельность даже в период недоступности Единого государственного реестра (ЕГР). Для этого необходимо авторизоваться на портале.

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