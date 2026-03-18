Мировые цены на нефть развернулись: что повлияло на стоимость

Мировые цены на нефть снизились. Произошло это в среду 18 марта, после новости о возобновлении экспорта нефти из иракских месторождений Киркук в турецкий порт Джейхан. Цены на нефть марки Brent упали на 1,46% – до $101,91 за баррель, а американская WTI потеряла 2,86% и торгуется по $93,46.

Видео дня

Во вторник правительство Ирака и Региональное правительство Курдистана достигли согласия. Это позволило North Oil Company прокачку нефти по трубопроводу и Ирак планирует поставлять не менее 100 тысяч баррелей в сутки, сообщает Reuters.

Несмотря на снижение цен Brent удерживается выше отметки $100 уже четыре сессии подряд из-за отсутствия признаков деэскалации войны в Иране. По словам старшего аналитика LSEG Ань Фама, цена в $100 за баррель становится стабильной нормой на фоне длительного напряжения вокруг Ормузского пролива.

Сейчас добыча нефти на основных южных месторождениях Ирака упала на 70% (до 1,3 млн баррелей в сутки) из-за закрытия Ормузского пролива. Поэтому любой дополнительный объем нефти на рынке сейчас является критически важным.

Дополнительное давление на нефтяные цены оказали свежие данные от Американского института нефти (API). Согласно отчету за неделю, прошедшую 13 марта, объемы сырья в хранилищах США неожиданно подскочили на 6,56 млн баррелей. Этот показатель существенно разошелся с прогнозами экспертов, которые рассчитывали на скромный прирост в 380 тысяч баррелей.

Кэшбек на топливо в Украине

В Украине планируют запустить программу кэшбэка для потребителей бензина, дизельного топлива и автомобильного газа. Это позволит компенсировать часть расходов на топливо. Кэшбек будет действовать до 1 мая на АЗС, которые присоединятся к программе, а выплаты будут осуществляться на базе программы "Национальный кэшбек".

Идея программы заключается в том, что определенный процент от стоимости топлива будет компенсирован государством. Зеленский сообщил, что такой механизм должен помочь украинцам легче пережить колебания цен на топливном рынке, вызванные войной США и Израиля против Ирана и нестабильностью поставок нефти.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко опубликовала подробные проценты, сколько граждане смогут возместить от государства:

15% кэшбека на дизельное топливо;

10% кэшбэка на бензин;

5% кэшбэка на автогаз.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские АЗС отменят текущие цены на бензин. Поэтому бензин А-95 заметно подорожал – в среднем до 69,69 грн/л. В то же время, в экспертной среде не исключают гораздо более высокого подорожания в ближайшие дни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!