Мировые цены на нефть подскочили после атак на НПЗ в России: в Reuters раскрыли статистику

Серия атак украинских беспилотников на объекты нефтеперерабатывающей промышленности в России привела к росту мировых цен на нефть. Утром 14 марта цена эталонной марки Brent за несколько часов выросла на 40 центов (0,13%) и превысила $84,6 доллара за баррель. Это максимальная стоимость нефти за последние четыре с половиной месяца, с конца октября – начала ноября 2023 года.

Об этом сообщило агентство Reuters. Аналитики отмечают, что помимо дроновых атак по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), удорожанию нефти способствует повышенный спрос на это сырье в США.

Цены повышаются и на второй эталонный сорт нефти – WTI. Эта марка в четверг, 14 марта, росла в цене до $79,82 за баррель.

По данным агентства Bloomberg, удары украинских беспилотников в январе, феврале и марте произошли в разных регионах России. В частности:

в январе 2024 года объекты нефтеперерабатывающей промышленности были атакованы в Санкт-Петербурге, на "Невском мазуте", а также в Туапсе, где расположен Туапсинский НПЗ.

в феврале атаки беспилотников затронули Волгоградский НПЗ, а также Ильский и Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

атаки беспилотников затронули Волгоградский НПЗ, а также Ильский и Афипский НПЗ в Краснодарском крае. в марте произошли нападения на Кстово, Нижегородская область, где находится "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", а также на Рязанский нефтеперерабатывающий завод и "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области, в Киришах.

Нефтеперерабатывающие заводы в РФ являются законной военной целью для Украины. Переработка нефти является одним из важнейших источников наполнения российского госбюджета. Эти деньги напрямую используются для финансирования агрессии РФ против Украины.

Только за последние два дня благодаря дроновым атакам мощности НПЗ в России снизились на 12%. Это усугубит дефицит горючего внутри страны-агрессора, а также уменьшит поступления в бюджет Кремля, что в конце концов будет способствовать сохранению жизней в Украине.

Как писал OBOZ.UA, ранее дроны СБУ за ночь атаковали сразу три нефтеперерабатывающих завода России. Речь идет не только о мощностях в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская обл.) и Киришах (Ленинградская обл.).

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