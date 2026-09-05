Марченко заявил, что таких проблем с бюджетом не было с начала большой войны: что произошло

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина не сталкивалась с такими бюджетными проблемами, как сейчас, с 2022 года, с момента начала полномасштабной войны. Он также призвал вернуться к идее использования замороженных российских активов по новой схеме управления.

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Министр обороны обратился с просьбой дополнительно выделить на расходы военных 27 млрд долларов. Об этом он заявил в комментарии Euronews. Он также отметил, что стране, возможно, придется сократить невоенные расходы, если не удастся привлечь финансирование от союзников. Он призвал европейских министров "мыслить нестандартно".

Из-за сосредоточения внимания на военных расходах и закупках оружия другие сферы бюджета могут пострадать, а выплаты — задержаться, если решение не будет найдено.

"Мы уже видим определенные проблемы с ликвидностью и прогнозируем некоторые дефициты в нашем бюджете, — сказал он в программе Europe Today. — Это означает, что нам, возможно, придется отложить некоторые выплаты, не связанные с войной, из-за нехватки ликвидности. Будут последствия".

На вопрос, может ли это коснуться внешних кредиторов, Марченко ответил, что нет.

В то же время он отметил, что последствия могут ощущаться на местном уровне, в частности при строительстве укрытий и инфраструктуры, которые он назвал "по-прежнему важными", поскольку страна готовится к очередной зиме российских атак.

"У нас не было подобной ситуации с 2022 года; мы действительно страдаем от нехватки ликвидности. Сейчас мы приближаемся к тому же сценарию, который был у нас в 2022 году", – сказал он.

Он рассказал Euronews, что интенсивность российских атак на Украину резко возросла в августе. По словам Марченко, он работает над новым бюджетом, исходя из предположения, что война продлится до 2027 года, а ожидаемый дефицит финансирования составит 32,6 миллиарда долларов, которые необходимо покрыть. Он отметил, что МВФ, представители которого посетили Киев на этой неделе, видит аналогичные цифры.

"Война обострилась очень быстро. Мы сами это осознаем. Это совершенно иная реальность по сравнению с прошлым месяцем, учитывая недавние атаки на нашу логистику. Мы ожидаем очень тяжелой зимы. Эскалация означает, что мы должны найти средства, чтобы выжить в ней", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что народные депутаты вновь провалили законопроект об отмене налоговой льготы для посылок стоимостью до 150 евро. Официально депутаты защищают возможность украинцев заказывать дешевые товары, в основном, из Китая. Цена такой возможности – миллиарды евро помощи, которые мы потеряем из-за отказа выполнить одно из взятых на себя обязательств. А ещё – возможность вовремя платить украинским военным.

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