Лукашенко снова стучится в Кремлевскую кассу: Беларусь не может закрыть дефицит бюджета

Беларусь не справляется с бюджетным дефицитом в $1,5 миллиарда и просит у России новые кредиты, включая поддержку для нефтепереработки. Лукашенко уже получил отсрочку выплат долга на $800 миллионов, и теперь надеется на очередное финансирование из Кремля.

Видео дня

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на министра финансов Беларуси Юрия Селиверстова. По его словам, страна активно обсуждает с российской стороной вопрос привлечения дополнительных средств как на текущие бюджетные нужды, так и для поддержки стратегических отраслей, прежде всего нефтепереработки.

Почему Беларуси снова нужны деньги

Бюджет Беларуси в этом году сведен с дефицитом в 4,5 миллиарда белорусских рублей, что равно примерно 1,5 миллиарда долларов или 1,6% ВВП. В Минске признают, что без новых вливаний из России покрыть эту "дыру" не удастся. Параллельно правительство страны пытается привлечь кредиты для поддержки промышленности, включая нефтеперерабатывающую сферу, которая является одной из опор белорусского экспорта.

Селиверстов отметил, что переговоры с Россией ведутся сразу в двух направлениях – относительно прямого финансирования бюджета и инвестирования в отдельные отрасли экономики. О конкретных суммах не сообщается, но учитывая масштабы предыдущих траншей, речь идет, вероятно, о сотнях миллионов долларов.

По состоянию на 2023 год Беларусь является безоговорочным лидером среди должников Кремля. Общий объем межгосударственных кредитов, выданных Россией Минску, составил $8,2 миллиарда – это более 25% всех внешних долгов, которые иностранные правительства имеют перед РФ.

Еще в марте 2025 года Государственная дума РФ ратифицировала соглашение об отсрочке выплат по белорусскому долгу. Вместо того, чтобы начать возврат в 2025 году, Минск получил отсрочку аж на 2031-2036 годы. В целом речь идет о $800 миллионах, которые Беларусь должна была оплатить в ближайшее время.

Судя по риторике белорусского Минфина, надежды на новый транш из России большие. Хотя конкретных договоренностей пока не озвучено, практика предыдущих лет свидетельствует, что в случае острой необходимости Москва, скорее всего, поддержит союзника.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Беларуси был обнародован закон, который вводит наказание за отсутствие картофеля в продаже. Отныне в стране магазины, где в наличии не окажется картофеля, будут штрафовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!