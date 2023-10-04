Льготы будут пересмотрены: в Украине готовят глобальное переформатирование соцвыплат

В Украине готовится глобальная реформа все системы социальной защиты. Глава профильного министерства Оксана Жолнович называет этот процесс "переформатированием". В его ходе в стране появится новый Социальный кодекс, а льготы будут пересмотрены и унифицированы.

"Сейчас мы пишем новый Социальный кодекс, и в рамках глобального переформатирования льгот будем их пересматривать и унифицировать", – заявила Жолнович в интервью "Интерфакс-Украина".

Она также прокомментировала свое недавнее заявление о том, что в Украине нужно "сломать все, что есть сегодня социального". По ее словам, речь шла не об отмене помощи тем, кто в ней нуждается, а именно об изменении системы их назначения и предоставления.

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"Я имела в виду, что вся система социальной поддержки сегодня нам, к сожалению, досталась в наследство от Советского Союза с советских времен. Очень долгий промежуток времени строилась по нарративу, когда у очень многих людей поощрялись патерналистские настроения: "Давайте мы вам дадим какую-нибудь небольшую выплату и забудем о вас". Но ведь так не работает", – объяснила Жолнович.

В результате, по ее словам, Украина получила "огромную армию" получателей пособий, а бюджет социальной политики стал самым большим во всем правительстве. "В какой-то момент может наступить просто предел", – предупредила министр.

"13 миллионов людей, которые застрахованы, работают, с налогов которых уплачиваются разные социальные расходы, могут перестать работать, недостаточно зарабатывать. Мы можем выплачивать ровно столько, сколько зарабатываем", – добавила Жолкович. По ее словам, на средства 13 миллионов налогоплательщиков уже сейчас осуществляются выплаты таким категориям:

11 миллионов пенсионеров;

3 миллиона людей с инвалидностью;

60 тысяч детей сирот;

почти 3 миллиона домохозяйств, получающих субсидии.

"Вот представьте себе, что на одного работающего человека приходится несколько иждивенцев, и каждый из них должен получать адекватную помощь. Поэтому если мы говорим о поддержке в тысячу гривен, она же ни о чем. Это должно быть хотя бы 5 тыс. грн. Можем ли мы столько заплатить? А сколько тогда нужно нам налогов с каждого собирать?" – рассказала министр.

По ее словам, именно эти проблемы и призвана решить грядущая реформа. При этом нужно необходимо разграничить, что является гарантией от государства, а что является привилегией.

"Я не хочу сказать, что выплаты у всех заберут, или что всех лишат, и у нас нет социальных выплат. Это невозможно, это бессмысленно и нерационально. Но каждая выплата должна быть оценена на ее адекватность. И если она ничего за собой не несет, а просто так исторически сложилась, то, очевидно, она должна быть переформатирована на что-то другое, на какую-то поддержку, которая будет человеку действительно нужна и действенна. Вот это и есть новый общественный договор", – резюмировала министр.

Напомним, ранее заявление Жолнович о том, что многие граждане слишком сильно рассчитывают на соцвыплаты, возмутило украинцев. Особенно болезненно, судя по комментариям в сети, была воспринята фраза про "зону комфорта", в которой якобы находятся получатели соцпомощи. Как объясняла министр, речь шла о том, что пока получатели выплат от государства боятся их потерять, они находятся в зависимом состоянии, а вместо этого должны искать способы и самостоятельно встать на ноги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже начинают тестирование проекта, в рамках которого запускают персональные социальные карты. Они будут действовать по принципу электронных медкарточек и показывать, какие соцуслуги получает тот или иной гражданин.

Тестирование должно пройти в четырех областях Украины. Официально проект называется внедрением системы "кейс-менеджмента", то есть системы, в которой каждый случай будет рассматриваться отдельно.

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