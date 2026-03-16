Курс доллара в украинских обменниках подбирается к важному рубежу: стоимость валюты 16 марта

За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс наличного доллара. Утром понедельника 16 марта они определили его в средние 44,1/44,7 грн (покупка/продажа), что на 30 коп. выше в покупке и на 15 коп. в продаже, чем было вечером пятницы 13 марта. Таким образом, в продаже американская валюта подбирается к очередному ценовому барьеру в 45 грн.

Пересчитали стоимость валюты и в банках. Там ее выставили на среднем уровне 43,9/44,44 грн (покупка/продажа). Это:

на 10 коп. ниже в покупке

на 6 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,33-44,5 грн. Так:

ПриватБанк – 44,35 грн;

Таскомбанк – 44,44 грн;

Прокредит Банк – 44,45 грн;

Юнекс Банк – 44,49 грн;

ПУМБ – 44,5 грн;

Сенс Банк – 44,45 грн;

Укрсиббанк – 44,45 грн;

Райффайзен Банк – 44,33 грн;

А-банк – 44,5 грн.

Покупают же они ее по 43,75-43,95 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,75 грн;

Таскомбанк – 43,9 грн;

Прокредит Банк – 43,78 грн;

Юнекс Банк – 43,35 грн;

ПУМБ – 43,9 грн;

Сенс Банк – 43,95 грн;

Укрсиббанк – 43,85 грн;

Райффайзен Банк – 43,9 грн;

А-банк – 43,8 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз по курсу доллара на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в период до 22 марта наличный курс доллара будеьт находиться в рамках 43,5-44,5 грн. Таким образом,:

в банках ожидается снижение курса в покупке при росте в продаже;

в обменниках – удешевление валюты как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, ближайшие дни будут на валютном рынке определяться балансом между двумя факторами. В частности:

сезонным ростом предложения валюты;

формируемым спросом под влиянием энергетических факторов.

В то же время, отмечает он, существенных изменений в монетарной политике в ближайшее время не ожидается. Ведь стабильность гривни "остается ключевым элементом предсказуемости валютного рынка".

