Курс доллара в Украине значительно вырос: дойдет ли до 40 грн и почему не нужно скупать валюту

В Украине курс доллара за последние несколько месяцев увеличился более чем на 4% и приблизился к психологической отметке в 40 грн за доллар. Главная причина – Национальный банк снизил объемы валютной интервенции.

Подорожание доллара будет продолжаться, без этого невозможно выполнить бюджет, кроме того, девальвацию заложил в свои планы и украинский бизнес. О том, почему подорожал доллар и как изменится курс валют, читайте в материале OBOZ.UA.

Как и почему подорожал доллар

В Украине курс доллара за 2024 год уже вырос на 1,6 грн и достиг исторической отметки в 39,6 грн. Курс в первую очередь зависит от интервенций Нацбанка. Регулятор выходит на межбанковский рынок, продает доллары и тем самым стимулирует укрепление курса гривни. Чем больше долларов продается, тем меньше стоит американская валюта. В то же время из-за полномасштабной войны традиционные рыночные факторы практически не работают.

"Наблюдаются рыночные колебания обменного курса наличной гривни, которые обусловлены ситуативными факторами – наличный сегмент рынка, несмотря на возврат рынка к средним еженедельным объемам, оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс продолжают оставаться активные интервенции НБУ. Очередное усиление спроса со стороны население на иностранную валюту дополнительно ускоряло девальвационные процессы на рынке", – объяснил экс-председатель Совета НБУ Богдан Данилишин.

Руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий в комментарии OBOZ.UA рассказывает: "По-прежнему главное и единственное, что влияет на курс, – политика НБУ. Сколько денег и валюты Нацбанк продаст, чтобы сбалансировать спрос, таким и будет курс на межбанковском рынке. За последние четыре месяца ничего не изменилось. Нет серьезных оснований для девальвации.

Единственное значительное изменение – сокращение объемов интервенций (количества валюты, которую продает Нацбанк). Регулятор публикует данные об объемах интервенций. К примеру, в январе продали 2,5 млрд долларов. В то время как в марте – всего 1,8 млрд долларов. Данные за апрель еще не опубликованы, однако они покажут значительное сокращение объемов продаж валюты. Нацбанк не должен удерживать курс доллара или тем более способствовать значительному укреплению доллара. Задание – смягчить изменения стоимости валюты, однако не менять ситуацию.

Есть еще одна причина: начиная с января, в Украине спрос на валюту среди населения значительно выше предложения. Например, в первом месяце этого года украинцы купили 1,89 млрд долларов наличными, а продали – всего 1 млрд долларов. В феврале ситуация несколько улучшилась: купили 1,855 млрд, а продали – 1,12 млрд. В марте украинцы продали 1,25 млрд долларов наличными, а купили – 1,78 млрд. Именно доллар является возможностью сохранить свои активы, защитить их от инфляции. Однако отрицательное сальдо влияет и на стоимость валюты в обменниках и кассах.

Хуже всего, что может произойти, – ажиотажный спрос на валюту. Когда украинцы массово покупают доллары и создают искусственный спрос, это всегда приводит к девальвации гривни.

Что будет с курсом доллара

Скоро Украина получит 1,4 млрд евро помощи от ЕС. На валютном рынке, несмотря на некоторые экспертные оценки, такая ситуация не отразится. Даже получение 9 млрд долларов в предыдущий период не повлияло на позицию Нацбанка. Паращий считает, что Нацбанк будет ориентироваться на два показателя:

депозитная ставка должна быть выше уровня девальвации гривни. То есть должно быть выгоднее отнести сбережения на банковский депозит, чем купить доллар. В настоящее время ставка после налогообложения составляет около 10% в гривне. То есть уровень девальвации также будет сохраняться в пределах указанной цифры. Отметим, с 1 января по 19 апреля 2024 года доллар вырос в цене на 4,2%.

То есть должно быть выгоднее отнести сбережения на банковский депозит, чем купить доллар. В настоящее время ставка после налогообложения составляет около 10% в гривне. То есть уровень девальвации также будет сохраняться в пределах указанной цифры. Отметим, с 1 января по 19 апреля 2024 года доллар вырос в цене на 4,2%. курс доллара должен соответствовать ожиданиям бизнеса. Недавно НБУ обнародовал результаты опроса представителей бизнеса. Они ожидают средний обменный курс в следующие 12 месяцев на уровне 40,44 грн/долл. По сравнению с предыдущим опросом (40,06 грн/долл. в 4 квартале 2023 года), ожидания ухудшились. Впрочем, все равно это ниже среднего расчетного курса на 2024 год, заложенного правительством в нынешнем бюджете (40,7 грн/долл.)

Свои оценки по курсу доллара также публикует и МВФ. Хорошая новость: в апреле их прогноз улучшился. Если раньше они считали, что американская валюта в 2024-м будет стоить 41,4 грн, то сейчас прогнозируют курс в 41 грн за доллар. Плохая новость: на следующие 5 лет в Фонде ожидают уверенную девальвацию гривни. Таким образом, уже в следующем году доллар может пересечь отметку в 45 грн, а через два года – в 50 грн. Однако эти оценки разработаны, исходя из той ситуации, которая есть по состоянию на данный момент. Окончание войны, значительные инвестиции в восстановление, евроинтеграция и полноценный запуск экономики могут внести значительные поправки в прогноз МВФ.

Девальвация гривни – неизбежный процесс в условиях полномасштабной войны, ограничения экспорта и значительных экономических проблем. Вероятно, в 2024-м стоимость доллара пересечет отметку в 40 грн. Такой прогноз озвучили и представители бизнеса, и правительство, и международные финансовые организации. Однако важно, чтобы темпы роста зарплат и индексации пенсии были выше, чем темпы удорожания доллара. В таком случае девальвация гривни не приведет к потере покупательной способности украинцев. Здесь следует напомнить, что пенсии в 2024-м проиндексировали всего на 8%. Средняя номинальная зарплата в прошлом году выросла почти на 20%.