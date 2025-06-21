Курс доллара в Украине резко изменился: какую стоимость установят обменники

Курс доллара после значительного подорожания в Украине в ближайшие дни может достичь от 41,45-41,75 грн/$ (прием) и продажа от 41,85 до 42,20 грн/$. А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 48,00 до 48,30 грн и продажа от 48,35 до 48,90 грн.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания Минфин. В регионах, где конкуренция между обменниками ниже, владельцы обменников могут еще корректировать вышеуказанные коридоры покупки и продажи наличнойвалюты в пределах дополнительных плюс-минус 5-10 копеек, в зависимости от своих индивидуальных задач и платежеспособного спроса в своем регионе.

Стоит отметить, что во все предыдущие недели главным спекулятивным инструментом был евро, отмечает аналитик. На этот же раз в эти выходные будет наблюдаться большой разброс котировок как доллара, так и евро в различных сетях обменных пунктов. И поэтому на этот раз обе эти валюты будут основными объектами спекуляций для желающих подзаработать на скачках валютного курса.

Учитывая то, что как на мировом валютном, так и на украинском рынке экономическая и военная ситуация сохраняется очень напряженной, а война в Украине только усиливается, в эту субботу и воскресенье владельцы обменников не только не будут уменьшать спред между покупкой и продажей ни по доллару, ни по евро, а предпочтут его расширить.

Поэтому финансисты поработают в эти выходные с уровнем спреда по доллару в пределах 20-30 копеек, а по евро - в пределах 20-70 копеек. Самые жадные сети обменников могут выставить даже спред по доллару и евро в пределах до 1 гривны. При этом оптовые обменники в эту субботу и воскресенье будут работать со спредом по доллару в пределах 20-25 копеек, а по евро – в пределах 20-40 копеек.

Как и все последние недели, особого ажиотажа по скупке валюты украинцами в эти выходные не будет наблюдаться. Но граждане так же внимательно будут следить за тем, как будут разворачиваться события относительно поведения доллара и евро в мире и в Украине. За счет некоторого роста котировок, по психологии и ментальности украинских граждан (всегда начинают активнее покупать валюту в моменты ее роста), - объем операций обменников в эти выходные может все же вырасти на 5-12%, по сравнению, например, с более "спокойными" прошлыми выходными.

Как изменился курс доллара

За период с 16 по 20 июня курс продажи доллара на межбанке вырос сразу на 47 копеек - с 41,46/41,50 до 41,94/41,97 грн. Спрос на межбанке вырос преимущественно со стороны компаний, работающих с энергоносителями. Кроме этого, уже сказывается отмена "торгового безвиза" ЕС в отношении украинских товаров. Это уменьшает поступление валютной выручки в страну от экспорта.

А наличный доллар вечером в пятницу, 20 июня, обменники финкомпаний и в кассах банков продавали по 41,75-42,20 грн. Причем большинство обменников все же постепенно повысили свои ценники ближе к 42 гривнам за доллар.

Такой большой разброс котировок продажи доллара в обменниках финкомпаний и в кассах банков говорит о том, что финансисты пока по-разному оценивают перспективы дальнейшего роста котировок межбанка по американской валюте и особо не хотят рисковать.

Курс продажи безналичного евро за этот же период на торгах вырос на 31 копейку - со стартовых уровней понедельника, 16 июня, 47,9858/48,0238 до 48,3190/48,3368 гривен к завершению сессии 20-го числа. А наличный евро в обменниках финкомпаний вечером пятницы продавался в пределах 48,50-48,90 гривен.

По аналогии с наличным долларом, финансисты также не хотят рисковать в отношении котировок наличного евро, и предпочитают подтянуть их вверх на данном этапе, пока не прояснится ситуация с курсами межбанка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривну по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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