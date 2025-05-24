Курс доллара в Украине переписали: сколько теперь стоит

Курс наличного доллара 24-25 мая в большинстве обменников финкомпаний и открытых в эти дни отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 41,10 до 41,35 гривен и продажа от 41,45 до 41,75 гривен. А курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 46,45 до 47,00 гривен и продажа от 47,10 до 47,60 гривен.

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Об этом аналитик Алексей Козырев рассказал в своем прогнозе для издания Минфин. В условиях сохранения военных и геополитических рисков владельцам украинских обменников в эту субботу и воскресенье резонно проработать со спредом между покупкой и продажей доллара и евро в пределах 20-25 копеек. А у оптовых обменников в эти выходные "рабочим" спредом по доллару и евро будет уровень в 15-20 копеек.

За период с 19 по 23 мая курс продажи безналичного доллара на торгах в Украине практически не изменился - с 41,51/41,55 до 41,52/41,55 гривен, а наличный доллар вечером в пятницу, 23 мая, обменники финкомпаний продавали по 41,45 - 41,60 гривен.

А вот курс продажи на межбанке евро за неделю прилично вырос - сразу на 44 копейки - со стартовых уровней 19 мая 46,5368/46,5733 до 47,0006/47,0179 гривен к завершению сессии 23 мая. А уровень продажи наличного евро в обменниках финкомпаний вечером пятницы находится в пределах 47,10-47,30 гривен.

Все последние недели проходят под знаком импульсивных геополитических решений, которые существенно влияют не лучшим образом на состояние мировой экономики. Фактор неопределенности последствий тарифных войн США с Китаем, Евросоюзом, Канадой и другими ведущими экономиками мира на фоне усиления войны России в Украине, а Израиля против Хамас на Ближнем Востоке, уже привел недавно к существенным проседаниям курса доллара относительно мировых валют.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривну по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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