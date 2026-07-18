Курс доллара в Украине может измениться: названы новые цифры

В Украине курс доллара 18-19 июля в большинстве обменных пунктов и в кассах банков будет находиться в пределах коридора: выкуп от 44,20 до 44,55 грн и продажа от 44,70 до 44,95 грн. А курс евро будет в пределах: покупка от 50,75 до 51,20 и продажа от 51,40 до 51,75 грн.

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Об этом аналитик Алексей Козырев написал для издания "Минфин". "Мировые финансовые рынки вновь оказались под давлением геополитики. Обострение конфликта между США и Ираном, скачок цен на нефть и противоречивые заявления Дональда Трампа мгновенно повлияли на валютный рынок", – написал аналитик.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке, постоянные взаимные военные удары США и Ирана, а также значительное увеличение рисков для прохождения судов в Ормузском проливе немедленно отразились на котировках нефти, поведении пары евро/доллар, а также на настроениях ведущих игроков. Это уже само по себе спровоцировало очередную волну паники на фондовых и валютных биржах.

Но Дональд Трамп добавил к этому ещё "вишенку на торте", когда сначала объявил о прекращении перемирия с Ираном и введении сбора в размере 20 % на грузы, проходящие через Ормузский пролив, чтобы, по его словам, компенсировать Соединенным Штатам расходы на обеспечение безопасности судоходства. В этом случае перевозка нефти через Ормузский пролив подорожала бы для Европы на дополнительные $16–$17 за баррель на стандартном танкере.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом год выпуска долларов не может стать поводом для отказа от их приема банками и обменными пунктами. Наоборот, они должны принимать банкноты всех годов выпуска, начиная с 1914-го – в том числе 1996-го, 2013-го и т. д.

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