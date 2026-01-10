Курс доллара достиг рекордной отметки: НБУ показал новую цифру

В Украине курс доллара впервые в истории существования украинской валюты достиг официальной отметки выше 43 грн за доллар. При том в январе традиционно происходит подорожание доллара.

Видео дня

Как говорится в справочных данных НБУ, 9 января валютный рынок дошел до отметки в 42,99 грн за доллар. При том 12 января курс будет составлять 43,07 грн за доллар. Отметим, Национальный банк не устанавливает курс доллара, а фиксирует ситуацию на валютном рынке.

В то же время НБУ может влиять на курс, продавая или покупая валюту на рынке. Вместе с тем ежегодно именно в январе происходит сезонный рост курса, после которого происходит стабилизации. Поэтому причин для паники нет.

Какой будет ситуация в 2026-м

Следующий год не будет сильно отличаться от 2025-го, утверждает в комментарии OBOZ.UA Сергей Фурса, инвестбанкир компании Dragon Capital. "2026-й будет годом войны. Поэтому ничего приятного в этом году не будет. Но он сильно не будет отличаться от текущего года", – пояснил он.

Зато Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации, дал более оптимистичную оценку. Он ожидает ускорения темпов экономического роста.

"Я ожидаю ускорения темпов экономического роста, увеличения ВВП. Следующий год будет в экономическом плане более-менее стабильный с потенциалом для экономического роста, и определенный рост будет", – предположил Несходовский.

Однако он отметил, что нужно делать поправку на развитие ситуации на фронте: "От этого будет зависеть экономическая ситуация. Может произойти то, что сейчас никто не прогнозирует".

В целом оба эксперта соглашаются: резкие валютные колебания в следующем году не ожидаются. Базовый сценарий предусматривает относительную стабильность курса гривны с возможными незначительными колебаниями в пределах нескольких процентов.

В то же время при менее благоприятных условиях возможен сценарий умеренной девальвации – до уровня около 45 грн/доллар в конце года. Ключевую роль в этом будет играть валютная политика Национального банка Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же в экспертной среде ожидают, что в начале 2026 года ситуация на валютном рынке Украины будет мало чем отличаться от текущей. Там прогнозируют, что НБУ будет играть ведущую роль, корректируя спрос и предложение через валютные интервенции. А валютный рынок будет достаточно сбалансированным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!