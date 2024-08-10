Кто покупает больше всего товаров у Украины: назван перечень стран

Украина за семь месяцев 2024 года продала (экспортировала) товаров и услуг на 22,6 млрд долларов и купила на 39,1 млрд долларов. В топ-стран, которые больше всех покупают у Украины, попали Польша, Испания и Китай.

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Об этом глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал на своей странице в Telegram. Соответствующую статистику предоставила Государственная таможенная служба Украины. За семь месяцев общий товарооборот составил 61,7 млрд. долларов.

Топ-3 стран по экспорту:

Польша – 2,4 млрд долл.;

Испания – 1,8 млрд долл.;

Китай – 1,8 млрд дол.

Топ-3 экспортных позиций (на них приходится 82,3% всего экспорта):

продовольственные товары – 14,1 млрд долл.;

металлы и изделия из них – 2,5 млрд долл.;

минеральные продукты – 2,0 млрд дол.

Топ-3 стран по импорту:

Китай – 7,7 млрд долл.;

Польша – 4,0 млрд долл.;

Германия – 3,1 млрд дол.

Топ-3 импортных позиций (итого – 65,0% всего импорта):

машины, оборудование и транспортные средства – 13,4 млрд долл.;

продукция химической промышленности – 6,9 млрд долл.;

топливно-энергетические товары – 5,1 млрд дол.

Таможенное оформление импорта принесло бюджету 230,5 млрд. дол. таможенных платежей Отрицательное сальдо внешней торговли товарами достигло -16,5 млрд дол. (в июле выросло на 2,8 млрд долл.). Наибольший вклад – за счет торговли с Китаем (-5,9 млрд долл., или более 35,7% от общего результата).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России пересмотрят вопрос о продолжении военно-технического сотрудничества с Турцией. Даже после того, как та заключила с Украиной соглашение по продаже боевых беспилотников.

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