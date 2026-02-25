Конфискация замороженных активов РФ неактуальна: когда ЕС снова вернется к теме миллиардов Кремля

Тема конфискации замороженных суверенных российских активов на данный момент не стоит в повестке Европейского Союзу. Вместе с тем, к ней могут вернуться, когда речь зайдет о репарациях, которые РФ должна буде выплатить Украине после окончания войны.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил после переговоров с бельгийским коллегой Максим Прево. По его словам, дискуссия "на данном этапе завершена" благодаря альтернативному механизму поддержки – кредитной программе на 90 млрд евро, которую страны Евросоюза согласились предоставить Украине под гарантии общего бюджета ЕС.

Почему от идеи с резервами отказались

Речь идет о средствах, замороженных в бельгийском депозитарии Euroclear. В декабре страны ЕС решили не использовать эти активы в качестве обеспечения для репарационного кредита Украине. Среди причин назывались:

возражения Бельгии,

юридическая и техническая сложность схемы,

отсутствие консенсуса среди ряда государств.

После этого фокус сместился на коллективный кредит Евросоюза.

Что предшествовало

Предполагалось, что Украина начнет получать средства уже в апреле. Однако реализация плана столкнулась с препятствием: Венгрия отозвала согласие после прекращения поставок нефти по трубопроводу "Дружба", который был поврежден ударами по территории Украины.

Председатель Европейская комиссия Урсула фон дер Ляйен, выступая в Киеве в годовщину начала войны, заверила, что Украина получит беспроцентный кредит на 90 млрд евро независимо от позиции отдельных стран.

"Мы тем или иным путем обеспечим этот кредит. У нас есть разные варианты, и мы ими воспользуемся", – подчеркнула она, добавив, что все 27 государств ЕС дали обязательства, которые должны быть выполнены.

Таким образом, вопрос прямого изъятия замороженных российских резервов временно отложен, но полностью с повестки дня не снят.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС может вернуться к идее использования замороженных российских активов для поддержки Украины, если Венгрия продолжит блокировать предоставление кредита на 90 млрд евро. В Брюсселе подчеркивают необходимость оперативных решений, ведь Киев нуждается в финансовой помощи уже сейчас.

