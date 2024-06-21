Когда Украина получит кредитные $50 млрд от G7: озвучены сроки

Министры финансов стран Евросоюза рассмотрели практические вопросы выполнения решения G7 о выделении Украины кредита на 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов. Они продолжат работу в июле, чтобы Украина смогла получить эти деньги до конца года.

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Об этом заявил вице-премьер-министр, министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем 21 июня во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по экономике и финансам. Его цитирует Укринформ.

"Мы провели внутреннюю дискуссию, как имплементировать соглашение между лидерами G7 дополнительно предоставить Украине поддержку на 50 миллиардов долларов США. Эти деньги могут поступить в Украину уже до конца этого года, и этот кредит будет уплачиваться с использованием будущих поступлений, сгенерированных от заблокированных российских активов" Сейчас мы, Европейский Союз, начнем работать над выполнением этой важной задачи на техническом уровне.

Петегем отметил, что в сегодняшней встрече европейских министров принял участие в режиме телеконференции министр финансов Украины Сергей Марченко.

Это был очень полезный обмен взглядами с теми, кто прямо сталкивается с вызовами этой войны. Мы заверили министра Марченко в наших непоколебимых обязательствах и продолжении нашей поддержки", – сказал бельгийский министр.

Винсент Ван Петегем подчеркнул, что для Бельгии, на территории которой находится значительная часть заблокированных российских активов, очень важны два элемента совместной работы: соблюдение международного законодательства и распределение рисков.

"Прежде всего, мы не трогаем сами активы, поскольку изменение права собственности могло бы иметь последствия с правовой точки зрения. Во-вторых, очень важным в этом наборе финансовых инструментов является распределение рисков. Это был ключевой элемент в нашем обсуждении", – отметил министр.

Он отметил, что министры финансов стран-членов ЕС дали поручение своим заместителям и техническим командам разработать оформление кредита по инициативе G7 и предоставить соответствующие предложения к следующей встрече, которая состоится уже в июле этого года.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры стран "Большой семерки" решили предоставить Украине ссуду, которая будет погашаться на средства прибыли от 300 млрд дол. замороженных российских активов, из которых 50 млрд долларов будут предоставлены до конца 2024 года. Украина будет продолжать работу над полной конфискацией этих активов, ведь это законно, экономически обоснованно и морально правильно.

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