Оккупанты ударили по энергетике: где увеличен объем отключений света 7 апреля

Ночью российские кафиры нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковщине. Среди поврежденных гражданских объектов – объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго". Из-за этого увеличен в Харькове и области объем аварийных отключений.

В настоящее время ремонтные бригады работают над возобновлением энергоснабжения. Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго" 7 апреля.

"Россияне продолжают террористические нападения, в том числе и на энергетику Харьковщины. Из - за риска повторных обстрелов прогнозы по восстановлению не даем. Но энергетики делают все возможное, чтобы как можно скорее заживить в полном объеме критическую инфраструктуру, потребителей и промышленность", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что когда свет возвращается после отключения – не следует включать все мощные электроприборы одновременно. Также рекомендуют соблюдать режим бережливого потребления.

Ранее сообщалось, что Россия впервые прицельно атаковала тыловую солнечную электростанцию. При этом ситуация в энергетической системе по состоянию на данный момент, несмотря на атаки окупантов, на стабильном уровне, заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он добавил, что из-за потепления общее потребление электроэнергии падает, поэтому острого дефицита в энергосистеме не наблюдается. При этом происходит сезонный рост производства электричества на СЭС.

Как писал ранее OBOZ.UA, Украина получит от Литвы энергетическое оборудование, которое пригодится для восстановления теплоэлектростанций (ТЭС) после массированных российских обстрелов. Именно тепловая генерация понесла наибольшие потери от атак агрессора весной-2024.

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