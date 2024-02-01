Китай угрожает Украине через внесение его компаний в список спонсоров войны – Reuters

Китай недоволен внесением Украиной 14 его компаний в список международных спонсоров войны. Настолько, что в декабре 2023 года на встрече посла Китая с высокопоставленными представителями украинского правительства Украине было передано предупреждение, что такие действия могут нанести двусторонним отношениям стран может ущерб.

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Об этом сообщает Reuters. "Посол сказал, что вся эта ситуация с черным списком может негативно отразиться на отношениях стран", – говорится в сообщениях.

При этом подчеркивается: каких либо условий Украине со стороны Китая выдвинуто не было. Как и не были обозначены временные рамки для решения вопроса.

Впрочем, отмечается, не исключается вариант, что свое недовольство Китай может привязать к закупкам зерна. Что может нести для Украины определенные риски, поскольку именно эта страна является важным потребителем ее:

зерна;

подсолнечного масла;

железной руды.

"Китай был основным пунктом назначения для экспорта украинских продуктов питания по ныне несуществующему зерновому коридору, созданном при посредничестве ООН. На его долю пришлось около 7,9 из 30 млн тонн перевезенной по этому маршруту продукции. В рамках же нового черноморского судоходного коридора, созданного в августе прошлого года, около 30% морского экспорта Украины отправлялось в Китай – включая продукты питания, металлы и руду", – рассказали аналитики.

При этом они напомнили: Пекин имеет тесные связи с Москвой. А также воздерживается от критики полномасштабного вторжения России в Украину.

"Но там также заявляют, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны уважаться. И выразили готовность стать посредником в войне", – отметили авторы материала.

Список международных спонсоров войны – что он значит для бизнеса

Одной из последних китайских компаний, включенных в украинский список международных спонсоров войны стала вторая крупнейшая государственная строительная компания страны – China Railway Construction Corporation (CRCC). Причина – после почти 2 лет развязанной Россией полномасштабной войны эта фирма продолжает работать в РФ. Более того, по имеющейся информации, собирается построить для России подводный тоннель в Крым.

Включенные в перечень международных спонсоров войны компании вносятся в базу World-Check. Это не грозит им закрытием, но базу используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Кроме того, официальные структуры активно призывают к бойкоту продукции таких компаний.

Впрочем, все компании из списка пока продолжают работу в Украине, т. к. НАПК не имеет полномочий закрывать международный бизнес или ограничивать его работу. Но, если против таких бизнесов будут введены санкции СНБО, ситуация может измениться.

Украина пригласила Си Цзиньпина на мирный саммит в Швейцарии

Со своей стороны Украина пригласила лидера Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном "мирном саммите" с участием мировых лидеров, который должен пройти в Швейцарии. На мероприятии будут обсуждаться дорожные карты для реализации украинской формулы мира.

"Мы, безусловно, приглашаем Китай принять участие в саммите на высшем уровне, на уровне президента Китайской Народной Республики. Для нас очень важно участие Китая. Мы работаем с китайской стороной, мы привлекаем наших партнеров в мире, чтобы они донесли до китайской стороны, насколько важно участие в таком саммите", – сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, государственные банки Китая ужесточают направленные против России ограничения. В частности, по крайней мере, 2 учреждения за последние недели заказали проверку своего российского бизнеса. Примечательно, что действовать подобным образом китайские банки начали после того, как США ввели дополнительные санкции против зарубежных финансовых компаний, помогающих РФ в войне против Украины.

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