Китай хочет простимулировать свою экономику за счет людей из других стран: в FT раскрыли схему

Китай ослабляет ограничения на выдачу туристических виз – желая увеличить таким образом количество иностранцев, посещающих страну. С середины марта до, по крайней мере, 30 ноября граждане сразу 6-ти европейских стран смогут посещать Китай с деловыми, экскурсионными, транзитными и другими целями на срок до 15 дней без необходимости оформления визы. Причина же такой политики страны кроется в намерении простимулировать свою экономику.

Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что курс Китая на открытость:

"сделает более удобным для иностранных предприятий и инвестиций въезд в страну";

повысит их уверенность в экономическом развитии Китая.

"Более того, это также поможет иностранным правительствам сформировать более глубокое понимание экономического развития Китая. И проявить большую готовность к сотрудничеству с Китаем", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: Китай уже сейчас открывает свою экономику "и выступает за открытую мировую экономику". В частности, подчеркивают аналитики, в свежем отчете о работе тамошнего правительства говорится, что:

"все ограничения доступа на рынок для иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность будут отменены";

ограничения доступа на рынок в секторах услуг, таких как телекоммуникации и здравоохранение, будут уменьшены.

Что сделал Китай

В соответствии с последними изменениями, с 14 марта по 30 ноября 2024 года граждане 6-ти европейских стран смогут посещать Китай с деловыми, экскурсионными, транзитными и другими целями на срок до 15 дней без необходимости оформления визы. Речь о:

Швейцарии;

Ирландии;

Венгрии;

Австрии;

Бельгии;

Люксембурге.

Кроме того, в декабре 2023 года Китай также отменил визовые требования для граждан еще шести стран. Включая Францию и Германию.

Мягкое влияние на Запад

В то же время, отмечается, ЕС оказался заинтересован в такой позиции Китая. Ведь "количество запросов на рейсы из Европы в Китай возросло".

"По состоянию на полдень 14 марта количество запросов на рейсы из Цюриха в Китай увеличилось на 60%. ... В целом после вступления в силу новых безвизовых правил количество рейсов между Китаем и Европой начало увеличиваться", – говорится в материале.

Более того, подчеркивается, скорее всего, безвизовая политика будет способствовать развитию туризма и деловых обменов между двумя Китаем и Европой. И дальнейшему укреплению связей между ними.

Элемент борьбы с США?

С другой стороны, подчеркивается, что курс Китая на открытость контрастирует с усилением визовой политики для китайских граждан со стороны США. Что, подчеркивается, "резко контрастирует с растущим изоляционизмом" Штатов. И выставляют последние в невыгодном свете.

Дело в том, что это происходит на фоне попыток "Вашингтона добиться разрыва отношений между Китаем и США". В частности, путем:

принятия жестких меры в отношении китайских фирм;

ограничения нормальной торговой и коммерческой деятельности;

введения строгих визовых требований.

Впрочем, следует признать: действия США могут быть частично продиктованы ролью Китая в развязанной Россией войне против Украины. Так, в американской разведке недавно заявили, что Китай в последнее время оказывает России экономическую поддержку и помощь в сфере безопасности. Кроме того, там подчеркнули, что торговля между государствами после российского вторжения в Украину значительно увеличилась.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, сама Россия хочет взять кредиты у Китая – однако фактически на его условиях. Предполагается, что заем будет получен в китайской валюте – юанях.

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