Минфин не договорился о реструктуризации $2,6 млрд долга: в Украине заговорили о "дефолт в мае"

Украина не смогла достичь соглашения о реструктуризации части госдолга. Речь идет о ВВП-варрантах суммарно на $2,6 млрд. Некоторые медиа на этом фоне снова заговорили о дефолте, который якобы может быть объявлен уже в мае. На самом же деле для достижения соглашения еще есть время, а переговоры с держателями этих бумаг продолжатся.

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Как говорится в заявлении Министерства финансов Украины, диалог и конструктивные переговоры с инвесторами-собственниками ВВП-варрантов продолжаются. "Мы стремимся к достижению взаимовыгодного решения, которое будет способствовать долгосрочной финансовой устойчивости Украины и укрепит доверие инвесторов", – отметили в ведомстве.

Глава Комитета Верховной Рады по вопроса финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев ("Слуга народа") уточнил, для заключения договора о реструктуризации есть время до 31 мая. "Переговоры с держателями ВВП-варрантов продолжаются, они не просты, время на заключение соглашения до 31 мая есть, но его остается не так уж и много. Напомню, перед реструктуризацией еврооблигаций в прошлом году также было много спекуляций о дефолте, но в конце концов договорились. Но ситуация и последствия периметра, другие. смысл среди кредиторов возобладает", – отметил нардеп.

При этом здание Financial Times (FT) предположило, что по майской выплате Украина может объявить дефолт. "Киеву придется решить, объявить ли дефолт по платежу в размере около $600 млн, который должен быть выплачен в конце мая, если не удастся вовремя достичь соглашения о реструктуризации", – говорится в материале.

ВВП-варрант – это государственная ценная бумага, выплаты по которой зависят от роста ВВП страны-эмитента. Если ВВП растет выше определенного уровня, владельцы варрантов получают дополнительные выплаты.

В целом реструктуризация ВВП-варрантов поможет избежать выплат инвесторам на миллиарды долларов в ближайшие годы. Нынешний "долговой пакет" не был включен в сделку о реструктуризации, которая была заключена в 2024 году.

ВВП-варранты, о которых идет речь, были выпущены в рамках реструктуризации украинского долга в 2015 году. Их целью было привлечение кредиторов к поддержке страны, так как им полагается доля от любого потенциального роста украинском экономики.

Однако после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, потенциал этих бумаг стал спорным, отмечает издание. В ходе реструктуризации-2024 были выпущены новые ВВП-варранты, которые предусматривают дополнительные выплаты держателям только в том случае, если годовой рост экономики Украины превысить 3%.

В связи с этим "старые" варранты от 2015 года в Украине считают устаревшими. "ВВП варранты были созданы для экономической реальности, которой уже не существует. Умеренный рост ВВП Украины в 2023 году не свидетельствует об экономическом процветании – это лишь хрупкое восстановление после почти 30% падения, вызванного полномасштабной войной РФ против Украины. Эти инструменты не должны воспрепятствовать нашему восстановлению", – заявили в Министерстве финансов. В ведомстве, впрочем, добавили, что "рассмотрят все доступные варианты" и продолжат переговоры с держателями варрантов.

Министерство финансов также сообщило, что с 15 по 23 апреля Украина провела встречу с членами Специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы – владельцы около 30% ВВП-варрантов Украины. Украинская сторона представила предложения по реструктуризации и предложила владельцам ВВП-варрантов две опции:

1. Обмен варрантов на дополнительный выпуск еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации в 2024 году. В таком случае инвесторы получат тот же набор облигаций (А и B), что и владельцы еврооблигаций 2024 года, в соотношении: на каждую 1 единицу варрантов — 1,35 единицы облигаций.

2. Вторая опция предусматривает изменение условий выпуска ВВП-варрантов следующим образом:

Выплаты за 2025-2028 годы отменяются;

Возможность выкупить/отменить ВВП варранты будет продлена до мая 2029 года, в то время как цена выкупа будет прогрессивно расти с 85 в 2026 году до 100 центов в 2029 году.

Реструктурированные варранты (с выплатами в 2029–2041 годах) будут иметь те же характеристики, что и действующие варранты, кроме опциона выкупа;

Владельцы получат 36,6 центов Облигаций A и Облигаций B на каждые 100 центов варрантов.

"Обе опции являются частями единой операции обмена (Exchange Offer) и запроса на изменение условий обращения (Consent Solicitation). Инвесторы могут выбрать любой из предложенных вариантов и участие в одном из них будет считаться поддержкой реструктуризации условий выпуска варрантов", – отметили в Минфине.

Напомним, в 2024 году Украина успешно завершила операцию по реструктуризации госдолга на сумму около $20,5 млрд. Кроме недопущения дефолта это позволило уменьшить государственный и гарантированный государством долг Украины почти на $9 млрд. Также к 2033 году расходы на обслуживание и погашение долга уменьшатся на 77%. Это позволит в целом сэкономить $22,8 млрд.

Процесс реструктуризации был связан со сложными переговорами. Окончательно соглашения з кредиторами удалось достичь в конце августа 2024 года. Тогда держатели евробондов Украины приняли решение почти единогласно – предложение Министерства финансов одобрили более 97% из них. Перед тем, 22 июля, было достигнуто принципиальное соглашение с кредиторами о реструктуризации. Тогда комитет держателей облигаций признал номинальные убытки в размере 37% своих активов по 13 облигациям.

Таким образом Украина избежала "дефолта в августе", которым ряд медиа и "экспертов" пугал жителей страны с начала лета 2024 года. Специалисты также объясняли: реструктуризация не только высвобождает средства на неотложные потребности Украины, но и повышает репутацию страны как заемщика.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу МВФ, в 2025 году общий государственный долг Украины может достичь 110% от ВВП, впервые превысив психологическую отметку в 100%. А совокупный мировой долг к 2027 году вырастет до 117% от мирового ВВП.

В январе 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 87,03 млрд грн ($2,93 млрд) и установил новый исторический рекорд, превысив 7 трлн грн. Так как долг был частично реструктуризирован, а львиная доля кредитов оформлена на льготных условиях, нагрузка на госбюджет воюющей страны все же снижена, а угрозы дефолта нет.

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