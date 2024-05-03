"ФОПы" заплатили рекордные налоги, сумма увеличилась на 159%: Гетманцев раскрыл цифры

По состоянию на 1 января 2024 г. физические лица-предприниматели (ФЛП, "ФОПы") в Украине обеспечили поступление единого налога в сумме более 38 млрд гривен, что на 5,11 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поступлений составил 159%, что свидетельствует о поразительных темпах роста этого сектора экономики.

Об этом сообщил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram. "Во время войны чрезвычайно важны порядочность и трудолюбие. Наличие обоих качеств демонстрируют украинские физические лица-предприниматели", - говорится в сообщении.

По данным, по состоянию на 1 января 2024 года, физические лица-предприниматели обеспечили поступление по единому налогу на сумму более 38 млрд гривен. Это поразительное число свидетельствует о росте экономической активности в этом секторе, увеличившись на 5,11 млрд гривен по сравнению с предыдущим годом.

Дальнейшие данные за I квартал 2024 года также впечатляют: ФЛП обеспечили поступления на сумму более 13,9 млрд гривен, что на 5,17 млрд больше, чем в I квартале 2023 года. Этот рост составил 159%.

Рост поступлений сопровождается и увеличением численности ФЛП. В течение 2023 года было зарегистрировано 303,6 тысячи вновь ФЛП, что превышает среднегодовой показатель последних трех лет в 264,9 тысячи. Всего в Украине насчитывается около 2 млн. физических лиц-предпринимателей.

По словам Гетманцева, эти цифры являются важным свидетельством успешного улучшения администрирования налогов. Особенно поражает упрощение условий ведения бизнеса и оптимизация групп плательщиков упрощенной системы, что отражается в росте физических лиц-предпринимателей и их вкладе в развитие экономики страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зафиксирован новый рекорд по количеству открытых ФЛП – в течение первого квартала 2024 украинцы открыли их почти 74 тысячи. Это на 33,6% больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!