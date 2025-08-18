Блог | Каждая из 4 скромных стран на севере Европы помогает нам больше, чем Франция, даже в абсолюте
Одессит – то есть украинец – Остап Бендер уверенно говорил в свое время, что заграница нам поможет, ибо Запад с нами. Проверим на цифрах, кто именно.
Как сообщает Минфин, согласно обязательствам (и фактическим данным) по соответствующим странам – нарастающим итогом с начала войны – по состоянию на 30 апреля этого года общая (в скобках - в том числе только военная) помощь Украине в МЛРД ЕВРО от наших 10 крупнейших доноров составила:
- США – 119 (66);
- Германия – 37 (32);
- Великобритания – 27 (20);
- Норвегия – 19 (13);
- Япония (условный "Запад") – 19 (0);
- Канада – 12 (3);
- Нидерланды – 11 (9);
- Швеция – 10 (9);
- Дания – 10 (9);
- Франция – 10 (8).
Для сравнения – в том же порядке их округленные ВВП за 2024 год в трлн долларов / ТРЛН ЕВРО (исходя из среднего курса за прошлый год 1,08 доллара за евро):
- США – 27,4 / 25,4;
- Германия – 4,5 / 4,2;
- Великобритания – 3,3 / 3,1;
- Норвегия – 0,5 / 0,4;
- Япония – 4,2 / 3,9;
- Канада – 2,2 / 2,1;
- Нидерланды – 1.2 / 1,1;
- Швеция – 0,6 / 0,6;
- Дания – 0,4 / 0,4;
- Франция – 3,0 / 2,8 (между прочим, данные из разных источников отличаются иногда значительно больше ошибок округления, то есть просто не имитирую точность).
А теперь – поделим первое на второе и получим таким образом общую (в скобках – военную) помощь этих стран Украине ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ в процентах к их ВВП лишь ОДНОГО только 2024 года (чисто для сопоставления):
- США – менее 0,5% (менее 0,3%);
- Германия – почти 0,9% (менее 0,8%);
- Великобритания – почти 0,9% (более 0,6%);
- Норвегия – почти 4,3% (около 2,9%);
- Япония – менее 0,5% (0,0%);
- Канада – менее 0,6% (более 0,1%);
- Нидерланды – 1,0% (более 0,8%);
- Швеция – около 1,8% (примерно 1,6%);
- Дания – более 2,5% (почти 2,3%);
- Франция – менее 0,4% (менее 0,3%).
Понятно, прежде всего нас интересует помощь в абсолютном измерении, по которой вне конкуренции [были] США, а далее – Германия и Великобритания, однако же человеческая благодарность наша должна быть и тем, кто помогает более всех в сравнении с возможностями, а здесь СРЕДИ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ ГЛАВНЫХ "АБСОЛЮТНЫХ" СТРАН-ДОНОРОВ (то есть не принимая во внимание страны Балтии либо, к примеру, Люксембург, где относительные показатели могут быть еще больше!) безусловные лидеры (лучшие "относительные" из 10 крупнейших "абсолютных") – с евросевера: НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ и (не столь безоговорочно) НИДЕРЛАНДЫ, а вот в "относительных аутсайдерах" – Франция.
При этом те же Норвегия, Нидерланды, Швеция и Дания даже в абсолюте опережают КАЖДАЯ мощную и шумную Францию (у которой за БОЛЕЕ ТРЕХ лет в общей сложности не накопилось всевозможной помощи Украине даже в размере 0,4% от ВВП лишь ОДНОГО года!), причем Норвегия – еще и Японию с Канадой.
[Кстати – касательно Японии. В последнее время она несколько просела и теперь по абсолютному ВВП – только пятая, то есть уступает уже как Штатам и Китаю, так и Германии и даже Индии.]