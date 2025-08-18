УкраїнськаУКР
Александр Кирш
Экономист

Блог | Каждая из 4 скромных стран на севере Европы помогает нам больше, чем Франция, даже в абсолюте

Какие страны активнее всего помогают Украине

Одессит – то есть украинец – Остап Бендер уверенно говорил в свое время, что заграница нам поможет, ибо Запад с нами. Проверим на цифрах, кто именно.

Как сообщает Минфин, согласно обязательствам (и фактическим данным) по соответствующим странам – нарастающим итогом с начала войны – по состоянию на 30 апреля этого года общая (в скобках - в том числе только военная) помощь Украине в МЛРД ЕВРО от наших 10 крупнейших доноров составила:

  • США – 119 (66);
  • Германия – 37 (32);
  • Великобритания – 27 (20);
  • Норвегия – 19 (13);
  • Япония (условный "Запад") – 19 (0);
  • Канада – 12 (3);
  • Нидерланды – 11 (9);
  • Швеция – 10 (9);
  • Дания – 10 (9);
  • Франция – 10 (8).

Для сравнения – в том же порядке их округленные ВВП за 2024 год в трлн долларов / ТРЛН ЕВРО (исходя из среднего курса за прошлый год 1,08 доллара за евро):

  • США – 27,4 / 25,4;
  • Германия – 4,5 / 4,2;
  • Великобритания – 3,3 / 3,1;
  • Норвегия – 0,5 / 0,4;
  • Япония – 4,2 / 3,9;
  • Канада – 2,2 / 2,1;
  • Нидерланды – 1.2 / 1,1;
  • Швеция – 0,6 / 0,6;
  • Дания – 0,4 / 0,4;
  • Франция – 3,0 / 2,8 (между прочим, данные из разных источников отличаются иногда значительно больше ошибок округления, то есть просто не имитирую точность).

А теперь – поделим первое на второе и получим таким образом общую (в скобках – военную) помощь этих стран Украине ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ПОЛНОМАСШТАБНОЙ ВОЙНЫ в процентах к их ВВП лишь ОДНОГО только 2024 года (чисто для сопоставления):

  • США – менее 0,5% (менее 0,3%);
  • Германия – почти 0,9% (менее 0,8%);
  • Великобритания – почти 0,9% (более 0,6%);
  • Норвегия – почти 4,3% (около 2,9%);
  • Япония – менее 0,5% (0,0%);
  • Канада – менее 0,6% (более 0,1%);
  • Нидерланды – 1,0% (более 0,8%);
  • Швеция – около 1,8% (примерно 1,6%);
  • Дания – более 2,5% (почти 2,3%);
  • Франция – менее 0,4% (менее 0,3%).

Понятно, прежде всего нас интересует помощь в абсолютном измерении, по которой вне конкуренции [были] США, а далее – Германия и Великобритания, однако же человеческая благодарность наша должна быть и тем, кто помогает более всех в сравнении с возможностями, а здесь СРЕДИ ПЕРВОЙ ДЕСЯТКИ ГЛАВНЫХ "АБСОЛЮТНЫХ" СТРАН-ДОНОРОВ (то есть не принимая во внимание страны Балтии либо, к примеру, Люксембург, где относительные показатели могут быть еще больше!) безусловные лидеры (лучшие "относительные" из 10 крупнейших "абсолютных") – с евросевера: НОРВЕГИЯ, ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ и (не столь безоговорочно) НИДЕРЛАНДЫ, а вот в "относительных аутсайдерах" – Франция.

При этом те же Норвегия, Нидерланды, Швеция и Дания даже в абсолюте опережают КАЖДАЯ мощную и шумную Францию (у которой за БОЛЕЕ ТРЕХ лет в общей сложности не накопилось всевозможной помощи Украине даже в размере 0,4% от ВВП лишь ОДНОГО года!), причем Норвегия – еще и Японию с Канадой.

[Кстати – касательно Японии. В последнее время она несколько просела и теперь по абсолютному ВВП – только пятая, то есть уступает уже как Штатам и Китаю, так и Германии и даже Индии.]

