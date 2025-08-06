Как разблокировать путь в ЕС: что Украина должна сделать сейчас

Для того чтобы Украина могла начать переговоры о вступлении в ЕС (Европейский Союз), необходимо выполнить четыре ключевых условия: вернуть полномочия международным экспертам в ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей Украины), назначить судей КСУ (Конституционный Суд Украины), принять закон об админсудопроизводстве и отказаться от вредных изменений в Уголовный кодекс. Только после этого Евросоюз будет готов открыть путь к полноценной интеграции.

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Об этом пишут представители Фонда DEJURE Михаил Жернаков и Ольга Комарова на Европейской правде. По их словам, 2025 год стал поворотным в вопросе евроинтеграции Украины.

После попытки политического давления на антикоррупционные институты украинское общество, прежде всего молодежь, показало, что не позволит власти свернуть демократические достижения. Такие действия заставили не только вернуть независимость НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура), но и открыто заявить об истинном состоянии реформ. По словам экспертов, в Европейском Союзе теперь говорят прямо, что либо реальные изменения, либо никакого продвижения к членству и, возможно, сворачивание финансирования.

Украина уже вернула независимость НАБУ и САП, также состоялось назначение главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) – победителем конкурса стал Александр Цивинский. Но Брюссель четко дал понять, что это только начало. Специалисты отмечают, что на повестке дня четыре приоритетных требования, без выполнения которых никакого дальнейшего шага в направлении ЕС не будет, в частности:

вернуть международным экспертам право решающего голоса в комиссии ВККС , которая формирует состав судей по всей стране, от этого зависит, будут ли суды обновлены настоящими профессионалами, а не креатурами старой системы;

, которая формирует состав судей по всей стране, от этого зависит, будут ли суды обновлены настоящими профессионалами, а не креатурами старой системы; назначить четырех судей Конституционного Суда , которых уже давно выбрала независимая совещательная группа экспертов, из-за недостатка судей КСУ уже фактически не может нормально работать;

, которых уже давно выбрала независимая совещательная группа экспертов, из-за недостатка судей КСУ уже фактически не может нормально работать; отказаться от "токсичных" изменений в Уголовный кодекс , которые могут разрушить достижения в борьбе с коррупцией и размыть ответственность за преступления;

, которые могут разрушить достижения в борьбе с коррупцией и размыть ответственность за преступления; принять закон об административном судопроизводстве – создать специализированные административные суды для контроля за актами президента, Кабмина и других органов власти.

Специалисты отмечают, что успешное выполнение этих пунктов не гарантирует автоматическое открытие переговоров о вступлении, но это четкий тест на искренность намерений Украины. Некоторые решения уже готовы к реализации, например, законопроект о международных экспертах ждет в Раде более двух месяцев. Авторы подчеркивают, что здесь не нужны годы – только политическая воля.

Следующий этап – реформа Верховного суда, которая считается ключевой для установления верховенства права. Сейчас этот орган остается символом провала предыдущих изменений. С коррупционными скандалами, российскими паспортами у судей, защитой недобропорядочных коллег – ВСУ просто не соответствует ожиданиям общества и европейских партнеров. Именно поэтому обновление ВСУ – следующая большая битва за настоящую евроинтеграцию.

Специалисты отмечают, что Еврокомиссия уже заявила, что проверка добропорядочности судей должна осуществляться при участии международных экспертов, и декларации с недостоверными данными должны влечь серьезные последствия. То есть – имитации больше не пройдут.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 12 октября в ЕС начнет действовать система EES (система въезда/выезда), которая заменит штампы в паспорте цифровым сбором биометрических данных при пересечении границы. Она будет работать автоматически и охватит 29 стран, значительно упрощая контроль и повышая безопасность.

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