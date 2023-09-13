Кабинет Министров Украины 12 сентября внес на рассмотрение Верховной Рады Украины пакет из двух законопроектов о внесении изменений в Бюджетный кодекс и Закон Украины о Государственном бюджете на 2023 год.

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Очікувані законопроекти, які посилять фінансування сектору безпеки і оборони у 2023 та 2024 роках. Збільшуємо видатки на зазначені цілі у бюджеті -2023 на 18% або більш ніж на 300 млрд. грн., що необхідно для розгортання контр-наступу. Планові видатки на безпеку і оборону сягнуть 1,97 трлн.грн. (30,2% ВВП). Вносимо зміни до Бюджетного кодексу, в т.ч. щодо повного зарахування до спеціального фонду державного бюджету ПДФО з грошового забезпечення військових, що дасть можливість спрямувати майже 120 млрд. грн. у 4-му кварталі 2023 та 2024 роках на закупівлі спеціального обладнання (дронів), розробки нової військової техніки і озброєнь, нарощування виробничих потужностей у ВПК. Звісно є питання щодо ризиків фінансування збільшених видатків за рахунок переважного використання внутрішніх запозичень (ОВДП). Упевнений, Мінфін разом НБУ дійдуть згоди щодо інструментів фінансування, що дозволять акумулювати необхідну суму (більше 200 млрд.грн.) і не підриватимуть засади макроекономічної стабільності.

Деталі законопроектів нижче:

Законопроект 10038 про внесення змін до Державного бюджету України на 2023 рік.

Передбачає:

- збільшити видатки та надання кредитів державного бюджету в обсязі 328,51 млрд. грн. (загальний фонд – 322,54 млрд. грн., спеціальний фонд – 5,97 млрд. грн.) за рахунок:

збільшення доходів на 26,06 млрд. грн. (загальний фонд – 20,09 млрд. грн., спеціальний фонд – 5,97 млрд. грн.),

повернення кредитів до державного бюджету у сумі 350,0 млн. грн.,

фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 290,66 млрд. грн.,

скорочення видатків загального фонду на 11,43 млрд. грн.

Це призведе до збільшення розміру дефіциту державного бюджету на 290,66 млрд. грн. та зменшення граничної суми боргу на 87,29 млрд. грн.

І. Збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 322,54 млрд. грн., зокрема:

На національну безпеку та оборону - +302,64 млрд. грн., у т.ч.:

а) Міноборони (разом з Держспецтрансслужбою) – +211,00 млрд. грн. (з них оплата праці з нарахуваннями – 173,22 млрд. грн., забезпечення військовою (спеціальною) технікою та обладнанням – 13,32 млрд. грн.);

б) система МВС (Апарат МВС, Нацполіція, Держприкордонслужба, Нацгвардія, ДСНС) – +79,25 млрд. грн. (з них оплата праці з нарахуваннями – 46,16 млрд. грн., забезпечення військовою (спеціальною) технікою та обладнанням – 25,99 млрд. грн.);

в) СБУ – +4,20 млрд. грн. (з них оплата праці з нарахуваннями – 3,08 млрд. грн., забезпечення військовою (спеціальною) технікою та обладнанням – 689,4 млн. грн.);

г) Мінстратегпром – +4,36 млрд. грн. (на державні цільові програми реформування та розвитку ОПК на 2023 рік);

д) Головне управління розвідки Міноборони – +2,53 млрд. грн. (з них оплата праці з нарахуваннями – 1,03 млрд. грн., забезпечення військовою (спеціальною) технікою та обладнанням – 1,50 млрд. грн.);

е) Адміністрація Держспецзв’язку – +570,2 млн. грн. (з них оплата праці з нарахуваннями – 477,7 млн. грн., забезпечення військовою (спеціальною) технікою та обладнанням – 63,8 млн. грн.);

є) Служби зовнішньої розвідки – +500,8 млн грн (оплата праці з нарахуваннями – 400,8 млн грн., забезпечення військовою (спеціальною) технікою та обладнанням – 100,0 млн. грн.);

ж) Управління державної охорони – +230,5 млн грн. (з них оплата праці з нарахуваннями – 80,5 млн. грн., забезпечення військовою (спеціальною) технікою та обладнанням – 100,0 млн грн.).

Мінсоцполітики - +16,51 млрд. грн. для виплати допомоги ВПО.

Міністерству закордонних справ - +1,32 млрд. грн. для посилення інституційних можливостей МЗС та закордонних дипломатичних установ України в умовах агресії російської федерації проти України, зокрема для розширення дипломатичної присутності в 10 країнах Африки та Аравійського півострова; для посилення захисту прав і інтересів громадян України за кордоном на консульському напрямі тощо.

Міністерству освіти і науки України - +572,8 млн. грн., зокрема на видання та придбання підручників для учнів 5-го та 6-го класів за предметами, які ще не надруковані.

Бюро економічної безпеки - +315,2 млн. грн. для продовження набору працівників.

Секретаріату КМУ - +289,6 млн. грн., зокрема +214,4 млн. грн. для забезпечення літерних рейсів, придбання генераторів та інших пріоритетних видатків.

Міністерству юстиції - +91,2 млн грн для Державної кримінально-виконавчої служби для забезпечення продуктами харчування військовополонених, а також проведення розрахунків за спожиті комунальні послуги та енергоносії таборами і дільницями для їх утримання.

Національній академії медичних наук України - +53,5 млн. грн. для придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України".

Фонду державного майна - +43,0 млн. грн. для забезпечення вивільнення працівників регіональних відділень.

Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України - +30,5 млн. грн. для оплати електроенергії на ДСП "ЧАЕС".

Міністерству фінансів України, Державній аудиторській службі України, Державній казначейській службі України, Херсонській обласній державній адміністрації - +321,0 млн. грн. для забезпечення належної діяльності та функціонування установ.

Міністерству культури та інформаційної політики України - +18,4 млн. грн. для збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, а саме забезпечення утримання у належному стані об’єктів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", повернутих у власність держави від УПЦ (МП).

ІІ. Скорочення видатків загального фонду за пропозиціями головних розпорядників коштів на загальну суму 11,43 млрд. грн.,зокрема враховано економію коштів з обслуговування державного боргу на 10,66 млрд. грн.

ІІІ. Збільшення доходів загального фонду державного бюджету на 20,09 млрд. грн., зокрема за рахунок збільшення:

- адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (крім адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі) на +2,09 млрд. грн.;

- плати за користування кредитами (позиками), залученими державою, – +1,65 млрд. грн.;

- збору за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів - +1,55 млрд. грн.;

- інших надходжень - +14,79 млрд. грн.

ІV. Збільшення видатків спеціального фонду державного бюджету Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури України на суму 5,97 млрд. грн. для забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури за програмою "Підтримка швидкого відновлення України" за рахунок збільшення надходжень у рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу на відповідну суму.

Відповідно до частини другої пункту 571 статті 29 Бюджетного кодексу України надходження в рамках бюджетної підтримки Європейського Союзу належать до доходів загального фонду Державного бюджету України. А отже, такі надходження бюджетної підтримки Європейського Союзу не може бути спрямовано на конкретні заходи, зокрема на підтримку швидкого відновлення України.

З огляду на те, що Європейський Союз планує протягом 2023–2024 років надати бюджетну підтримку у розмірі 250 млн євро на реконструкцію та ремонт постраждалих від війни об’єктів транспортної, критичної та муніципальної інфраструктури, інженерних комунікацій, соціальної інфраструктури та житла, а також фінансування заходів, які сприяють продовольчій безпеці та економічній стійкості України, спрямування такої підтримки до загального фонду державного бюджету унеможливить використання її на конкретний сектор, зокрема на заходи зі швидкого відновлення.

У зв’язку з цим у 2023 році виникла необхідність внесення відповідних змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" шляхом визначення надходжень у рамках програми бюджетної підтримки Європейського Союзу джерелом формування спеціального фонду у частині доходів з відповідним спрямуванням на підтримку швидкого відновлення України відповідно до Угоди про фінансування заходу "Підтримка швидкого відновлення України".

Перерозподіл коштів загального фонду державного бюджету:

- зменшити видатки Мінцифри за напрямом електронне урядування на 45,0 млн грн;

- збільшити видатки Мінцифри за новим напрямом забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій на 30,0 млн грн та Адміністрації Держспецзв’язку на забезпечення функціонування державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації – 15,0 млн гривень.

VІ. Збільшення фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями у 2023 році на 290,66 млрд. грн.:

Обсяг державних внутрішніх запозичень збільшено на 207,57 млрд. грн., державних зовнішніх запозичень – на 91,28 млрд. грн.

Водночас збільшено обсяг платежів з погашення державного боргу на 2023 рік на 8,18 млрд. грн. (погашення внутрішнього боргу збільшено на 23,61 млрд. грн., погашення зовнішнього боргу зменшено на 15,42 млрд. грн.).

Прогнозний обсяг державного боргу на кінець 2023 року в еквіваленті у національній валюті зменшився на 87,29 млрд. грн.

Законопроект 10037 про внесення змін до Бюджетного кодексу.

Передбачає внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу, яке спрямовано на збільшення фінансового ресурсу для підтримки обороноздатності держави і розвитку оборонно-промислового комплексу України шляхом:

- зарахування у 2024 році до загального фонду Державного бюджету України надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду;

- зарахування з 01.10.2023 по 31.12.2024 до спеціального фонду Державного бюджету України надходжень від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України, та спрямування зазначених надходжень у таких пропорціях та за такими напрямами:

50 відсотків – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання;

50 відсотків – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Одночасно пропонується надання Мінфіну повноважень щодо внесення змін до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення вищевказаних фактичних надходжень та здійснення відповідних видатків державного бюджету;

- спрямування у період дії воєнного стану за рішеннями відповідних місцевих рад (військових адміністрацій) вільного залишку бюджетних коштів та залишку коштів спеціального фонду (крім власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з інших бюджетів) місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду, на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування та погашення місцевого боргу, соціальне забезпечення, заходи та роботи територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони, проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення, будівництво фортифікаційних споруд, платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань Автономної Республіки Крим, обласної ради чи міської територіальної громади (з можливістю передачі таких коштів іншому місцевому бюджету).

Очікувані результати:

- прогнозний обсяг доходів загального фонду Державного бюджету України у 2024 році від надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду, становитиме близько 95,2 млрд. грн., що дозволить насамперед забезпечити фінансовим ресурсом сектор безпеки і оборони.

- прогнозний обсяг надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України, становитиме з 1.10.2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд. грн. та у 2024 році – 93,7 млрд. грн., із яких 50 відсотків пропонується спрямувати Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на закупівлю спеціальної техніки та обладнання і 50 відсотків – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку ОПК, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.