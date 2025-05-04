К какому курсу доллара готовиться: украинцам рассказали, чего ожидать от обменников

В украинских обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (5-11 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,2-41,6 грн. В то же время вечером 3 мая они покупали доллар по среднему курсу 40,77 грн, а продавали по 41,51 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке, при росте в продаже.

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В банках же прогнозируется снижение курса – причем как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,2-41,6.

Вечером 3 мая они покупали доллар в среднем по 41,3 грн. А продавали по 41,9 грн.

В целом же, отметил Лесовой, грядущая неделя будет "достаточно спокойной и уравновешенной". Ведь экономические факторы способствуют тому, чтобы "курсовые показатели не безумствовали".

"Внешние же факторы могут оказывать давление, прежде всего, на настроения бизнеса и граждан. Однако валютный рынок находится под надежной защитой", – рассказал банкир.

Он объяснил: с одной стороны, курсовые колебания будут проходить без сюрпризов. С другой – спрос и предложение на рынке будут уравновешены через период осуществления необходимых налоговых уплат.

Благодаря этому, подчеркивается, регулятор может несколько ослабить свое влияние на курсообразование, сократив объем валютных интервенций. А это, отмечается, может привести к тому, что "формирование курсов будет происходить естественным путем".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. В экспертной среде считают, что в мае он будет находиться в пределах от 41,6 до 42 грн. Вместе с тем, на понедельник 5 мая же Нацбанк обновил его до 41,71 грн, что сразу на 12 коп. выше текущего.

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