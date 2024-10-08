Из Украины пытались вывезти "в черную" сотни тонн масла на 26 млн грн: разоблачена масштабная схема

В Украине обнаружен факт незаконного экспорта почти 600 тонн подсолнечного масла по фиктивным документам. Стоимость продукции превышает 26 миллионов гривен, а занимался незаконными перевозками 26-летний предприниматель из Одессы.

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Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. Эта операция проводилась под видом внешнеэкономических контрактов с фиктивными документами, включавшими поддельные данные о покупателе сельскохозяйственной продукции.

Таможенники обнаружили нарушения при вывозе 10 вагонов-цистерн с нерафинированным подсолнечным маслом из-за украино-венгерской границы на таможенном посту "Батево". Покупателем этой продукции в товаросопроводительных документах фигурировала венгерская компания. Однако во время проверки всех аспектов законности экспортной операции закарпатские таможенники решили обратиться к иностранным коллегам, чтобы подтвердить или опровергнуть возможные нарушения таможенных правил.

Согласно официальной информации, которую таможенники получили в ответ на запрос в Генеральный таможенный директор Чешской Республики, было установлено, что фактическим местонахождением компании, указанной в соглашениях, является не Венгрия, а муниципалитет в Чехии. Также выяснилось, что так называемый руководитель венгерской фирмы, указанный в документах, не имеет никакого отношения к этой компании и не подписывал никаких контрактов на покупку подсолнечного масла.

Таким образом оказалось, что представленные для таможенного оформления внешнеэкономические контракты были поддельными. Иностранец, фигурант этого дела, не осуществлял никакой финансово хозяйственной деятельности от имени венгерской компании, а все документы, связанные с экспортной операцией, были сфальсифицированы.

За предоставление таможенным органам поддельных документов с ложной информацией о покупателе подсолнечного масла, таможенники составили два протокола о нарушении таможенных правил в отношении руководителя предприятия из Одессы, занимавшегося экспортом. Дело передано в суд, где будет рассмотрено возможное наложение штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 100% стоимости предметов правонарушения с их последующей конфискацией.

Кроме того, таможенники направили сообщения в правоохранительные органы о совершении действий, которые могут содержать признаки уголовного преступления. Это означает, что помимо административного взыскания соответствующий субъект может нести и уголовную ответственность.

Оказалось, что за этим масштабным нарушением стоит 26-летний предприниматель из Одессы. Он пытался вывезти за границу почти 600 тонн нерафинированного подсолнечного масла, которое должно было использоваться для промышленной переработки и дальнейшего использования в пищевой промышленности. Однако именно поддельные документы и фиктивные контракты, поданные для таможенного оформления, стали причиной вмешательства таможенных органов и дальнейшего возбуждения дела.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в январе-сентябре этого года Украина продала своих товаров на $30,7 млрд. Важнейшими для экономики потребителями украинского экспорта в 2024 году стали Польша, Испания и Германия.

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