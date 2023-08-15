Исторический обвал рубля. Попытки российской власти спасти свою валюту тщетны, – экономист

Падение российской валюты началось задолго до того, как она подобралась к отметке в 100 руб./доллар. Однако до этого на проблему никто особо внимания не обращал. Те же меры, которые начали предпринимать в РФ для спасения рубля сейчас, в долгосрочной перспективе не будут иметь какого-либо эффекта – ведь они не решают вопросов, которые, собственно, и привели к такому положению дел.

Видео дня

Об этом OBOZREVATEL расссказал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. Он отметил: главных причин,которые привели к падению рубля, две. Это:

санкций Запада против России;

отток капитала из страны.

"Этот процесс идет у них последние месяцев 9 – рубль постоянно падает. Но сейчас просто все увидели, что добралось к 100 руб./доллар – и это сработало как психологический маркер. Но ничего нового не произошло", – сказал экономист.

При этом он подчеркнул: начатая российскими властями финансовая операция по спасению рубля – в частности, повышение ключевой процентной ставки с 8,5% до 12% – не принесет желаемого результат. Ведь "оно если и будет иметь эффект, то очень временный". Причина – эта мера не решает проблем, из-за которых рубль начал падать.

Причин для особой радости нет

Впрочем, признал экономист, в краткосрочной перспективе падение рубля особо не скажется на российской экономике. Он пояснил: оно оказывает больше психологический эффект.

А вот в долгосрочной последствия будут. В частности, подчеркнул Фурса, это может привести "к усилению инфляционных тенденций".

Как сообщал OBOZREVATEL, рубль ослаб настолько, что попал в топ-3 валют развивающихся рынков с наихудшими показателями. При этом аналитики отмечают, что в будущем ситуация только ухудшится. Ведь поводов для улучшения положения рубля в ближайшее время нет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!