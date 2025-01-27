Испугались шантажа Трампа: как Колумбия избежала торговой войны с США

США и Колумбия объявили о санкциях в отношении друг друга. Инцидент произошел из-за отказа Колумбии пропустить самолеты с депортированными колумбийскими нелегалами. Но в силу санкции не вступили, так как колумбийские власти передумали и пропустили судна с мигрантами.

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Как сообщает CNN, 26 января президент США Дональд Трамп написал на странице в своей соцсети Truth Social о введении ряда санкций против Колумбии, включая 25% пошлины на все товары из этой страны (с ростом до 50% через неделю), а также запрет на поездки и отзыв виз у чиновников страны. Причиной стал запрет на посадку двух американских военных самолетов с депортированными нелегальными мигрантами ранее в этот день.

В ответ на это президент Колумбии Густаво Петро опубликовал в соцсети X обращение, обвинив своего американского коллегу в расизме. Он заверил, что Колумбия не позволит обращаться со своими гражданами как с преступниками.

"Возможно, однажды, за бокалом виски, который я пью, несмотря на гастрит, мы сможем поговорить об этом по душам. Но это будет тяжело, поскольку вы считаете меня представителем низшей расы, но ни я, ни кто-либо другой в Колумбии таковым не является", – пишет Петро.

На этом фоне, колумбийский президент объявил об ответных санкциях на все товары из США, а также организацию рейса для возвращения колумбийцев из Соединенных Штатов – для этого будет использован президентский самолет. В то же время, Петро заверил, что в Колумбии нелегально пребывают 15660 граждан США.

В конечном результате торговая война между США и Колумбией не состоялась – спустя 49 минут после заявления Петро правительство Колумбии согласилось с условиями Трампа и разрешило приземлиться самолетам с депортированными нелегалами из США. Поэтому санкции не вступят в силу.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что США приступили к депортации нелегальных мигрантов после указа Трампа. Первые рейсы отправился с военной базы Биггс в Техасе в Гватемалу. Мексика отказалась принимать один из депортационных рейсов, не дав самолету США разрешение на посадку якобы из-за административных проблем, которые были оперативно устранены.

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