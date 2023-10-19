Ищут богатства предателей и изолируют Россию на мировом уровне: чего добилась финансовая разведка Украины

Государственная служба финмониторинга как подразделение финансовой разведки Украины во время войны в усиленном режиме принимает меры против отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового поражения. Так, ведомство разыскивает активы коллаборантов и предателей (в т.ч. недвижимость, яхты и т.д.), а также лиц, связанных с российской агрессией, помогает правоохранительным органам и ведет финансовые расследования коррупционных схем. Также ведется работа по противодействию России на международном уровне.

Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга о деятельности в первые девять месяцев 2023 года. Работу финансовой разведки можно разделить на несколько направлений:

Сбор и обработка информации

С января по сентябрь 2023 года Госфинмониторинг взял на учет почти 1,03 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу. Среди них:

92 897 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельности);

Видео дня

919 176 сообщений о пороговых операциях;

130 сообщений о пороговых и подозрительных операциях (деятельности);

13 554 сообщения по запросу об отслеживании финансовых операций.

Аналитические исследования

В правоохранительные органы за указанный период было направлено 870 материалов. В материалах идет речь финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, на сумме 85,3 млрд грн. Уже заблокированы средства в эквиваленте 3,6 млрд грн.

"Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины (в том числе деятельностью диверсионно-разведывательных групп, коллаборационистской деятельностью, публичными призывами к изменению или свержению конституционного строя или захвату государственной власти, изменению границ территории или государственной границ; лиц, к которым применены санкции)", – отметили в ведомстве.

Так, за 9 месяцев Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 207 материалов, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины. Такие материалы по направлениям расследования распределяются на следующие составляющие (30 материалов содержит несколько составляющих):

33 материала – относительно финансовых операций или их участников, в отношении которых существуют подозрения в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Украины);

79 материалов – относительно финансовых операций или их участников, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны РФ и РБ против Украины, коллаборационизмом, публичными призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя, в том числе с участием 9 неприбыльных организаций );

); 125 материалов – в отношении юридических лиц и физических лиц или связанных с ними лиц, к которым применены санкции.

При этом 66 запросов были направлены в 32 подразделения финансовых разведок иностранных государств.

Кроме того, представитель Госфинмониторинга принимает участие в составе оперативной группы "Task Force". Она заявляется выявлением, арестом активов, принадлежащих лицам, организующим, обеспечивающим и провоцирующим проведение агрессивной войны РФ в отношении Украины, как на территории Украины, так и за ее пределами. Конечной целью является передача этих активов в государственный бюджет Украины для восстановления разрушенной инфраструктуры.

Так, за 9 месяцев 2023 года Госфинмониторинг выявил информацию о наличии у субъектов расследования и связанных лиц:

20 объектов недвижимости (2 квартир, 1 кондоминиум, 3 виллы, 1 имение и 13 других объектов недвижимости);

(2 квартир, 1 кондоминиум, 3 виллы, 1 имение и 13 других объектов недвижимости); 2 яхт ;

; 163 компаний и 52 счетов.

Стоимости отдельных активов, по которым имеется информация, суммарно составляет эквивалентно около 148,78 млн долл.

"Не остаются без внимания Госфинмониторинга финансовые расследования относительно фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества", – отметили в ведомстве. С начала 2023 год финразведка направила правоохранителям 185 таких материалов. В них сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 11,9 млрд грн.

Сотрудничество с субъектами финансового мониторинга и общественностью

В работе с частным сектором Госфинмониторинг продолжает тестировать обмен информацией с помощью электронной системы "Электронный кабинет системы финансового мониторинга". Так, возобновилось тестирование обмена информацией с банками с использованием формата сообщений, определенных постановлением НБУ № 193 от 26 августа 2022 года.

Также в сентябре 2023 года были обновлены рекомендации по представлению в Госфинмониторинг банками и небанковскими учреждениями информации о проведении финансовых операций. Эти рекомендации обновились после внесения изменений в базовый закон.

"В период военного положения Госфинмониторинг акцентировано обеспечивает сотрудничество с общественностью", – сообщает ведомство. В частности, 29 марта и 1 сентября состоялись четвертое и пятое заседания Общественного совета при Госфинмониторинге, на которых представитель ведомства проинформировал о реализации в 2022 и 2023 годах государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Также члены Общественного совета утвердили свой план работы этого совета на 2024 год.

Кроме того, Госфинмониторинг направил в Верховную Раду отчет за 2022 год, в котором содержится информация о результатах деятельности участников национальной антилегализационной системы, учитывая условия вооруженной агрессии РФ против Украины.

А в апреле 2023 года глава Госфинмониторинга Игорь Черкасский представил публичный отчет за 2022 год. При этом было учтено введение военного положения в Украине и его последствия.

В конце апреля Госфинмониторинг провел международную конференцию. Тема: "Наднациональная и национальная системы ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: вызовы и перспективы". На конференции обсуждались:

особенности имплементации антилегализационного законодательства с учетом результатов третьего круга Национальной оценки рисков в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов;

современные вызовы и стратегические приоритеты дальнейшей эволюции системы реагирования на соответствующие угрозы, в том числе в условиях военной агрессии РФ против Украины.

В сентябре-2023 Госфинмониторинг для информирования субъектов финансового мониторинга, правоохранительных органов, органов судебной власти и общественности, перевел и опубликовал такие издания:

"Типологии незаконных финансовых злоупотреблений сектора НПО" Глобального фонда по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма (GF-AML/CFT);

"Руководство по оценке рисков финансирования распространения оружия массового поражения" – исследование RUSI;

"Целевое обновление в контексте имплементации стандартов FATF по виртуальным активам" – документ FATF;

"Руководство FATF по бенефициарной собственности юридических лиц" – документ FATF;

"Риски отмывания средств и финансирования терроризма в мире виртуальных активов" – типологический отчет MONEYVAL.

29 июня 2023 года также состоялось заседание Совета по предотвращению и противодействию отмыванию доходов в формате видеоконференции. На заседании обсудили результаты участия Госфинмониторинга в международных мероприятиях глобальной системы ПВК/ФТ/ФРЗМЗ, а также результаты осуществления субъектами государственного финансового мониторинга надзора за субъектами первичного финансового мониторинга.

Также представители Госфинмониторинга приняли участие:

в конференции "Санкции – инструмент политики безопасности", которая проводилась на платформе Национальной академии Службы безопасности Украины 12 сентября 2023 года;

в Национальном экспертном круглом столе на тему "Мониторинг и расследование торговли культурными ценностями: достижения и вызовы", организованное Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), совместно с Львовским национальным университетом им. Ивана Франко 21 и 22 сентября 2023 года.

Кроме того, представитель Госфинмониторинга неоднократно принимал участие в заседаниях комитетов Верховной Рады Украины по законопроектам о внесении изменений в базовый закон.

Мероприятия международного характера

Госфинмониторинг опубликовал схему рисков, которые несет РФ Глобальной финансовой безопасности и Мировому порядку. Эта схема демонстрирует характер разрушительного влияния террористической войны, которую ведет РФ против Украины, и показывает место, роль и действия ключевых институций, обеспечивающих глобальную финансовую безопасность и мировой порядок.

Продолжилось сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) и обмен информацией. Глава Госфинмониторинга неоднократно обращался с официальными письмами к президенту FATF с подробным описанием угроз и рисков, который несет РФ для целостности международной финансовой системы и призывом к ответным действиям.

20-24 февраля и 19-23 июня Госфинмониторинг при поддержке проекта Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине (EUACI) принял участие в Пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп FATF в Париже (Франция). На февральском заседании FATF принял заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о торговле оружием между РФ и странами, в отношении которых СБ ООН применил санкции, и кибератаками, которые осуществляются с территории РФ.

FATF заявила, что действия РФ неприемлемо нарушают основные принципы FATF, направленные на содействие безопасности, защищенности и целостности глобальной финансовой системы. Такие действия являются грубым нарушением обязательств по международному сотрудничеству и взаимному уважению, на основе которых члены FATF согласились внедрять и поддерживать стандарты FATF. Поэтому, FATF решила ужесточить санкции против РФ путем остановки ее членства в этой организации.

Следующее пленарное заседание FATF, состоявшееся с 19 по 23 июня 2023 года, продолжило остановку членства РФ в организации. Согласно официальной информации FATF, по результатам этого заседания, агрессивная война РФ против Украины продолжает противоречить принципам FATF.

После заявлений, опубликованных в марте, апреле, июне и октябре 2022 года, FATF повторяет, что все юрисдикции должны быть бдительными по поводу возможных рисков от обхода мер, предпринятых против РФ с целью защиты международной финансовой системы, и должны принимать меры с целью нивелирования этих рисков. В рамках подготовки к очередному заседанию FATF, которое состоится в течение 23-27 октября, работа Госфинмониторинга и партнеров продолжается.

Также в сотрудничестве с партнерами из государственного и частного сектора Госфинмониторинг подготовил видеообращение к FATF с описанием террористических рисков, которые РФ составляет для международной финансовой системы.

Госфинмониторинг также продолжает сотрудничество с Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). Ведомство прорабатывало проекты Декларации Министров и высокопоставленных делегатов MONEYVAL и Стратегии развития MONEYVAL на период 2023-2027 годов, которые были одобрены на встрече высокого уровня в Варшаве (Польша) 25 апреля 2023 года.

Эти документы (можно ознакомиться на сайте MONEYVAL, а с украиноязычной версией – на сайте Госфинмониторинга) очерчивают политические и практические видения и роль MONEYVAL в мероприятиях ПВК/ФТ/ФРЗМЗ на ближайшие 5 лет, в рамках которых министры государств-членов и территорий MONEYVAL, ответственные за политику борьбы с отмыванием средств, обязались улучшить эффективность своих режимов для предотвращения и борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения. В декларации министры и делегаты высокого уровня государств-членов и территорий MONEYVAL присоединились к решительному осуждению продолжающейся агрессии РФ против Украины и подтвердили их полную поддержку Украины и ее народа.

22-26 мая 2023 года представители Украины при координации Госфинмониторинга приняли участие в заседаниях рабочей группы по оценкам и 65-м пленарном заседании MONEYVAL Страсбурге (Франция). На заседании проводились переговоры со странами-членами и наблюдателями MONEYVAL. Международным партнерам была предоставлена информация о работе национальной системы ПВК/ФТ/ФРЗМЗ в условиях агрессивной войны РФ против Украины.

Украина подтвердила соблюдение всех международных обязательств в сфере финансового мониторинга с учетом объективных обстоятельств функционирования антилегализационной системы. Также проходила коммуникация с Секретариатом MONEYVAL по рабочим вопросам.

Еще одно важное направление работы – сотрудничество с Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки (ЭГ). Госфинмониторинг работает с ЭГ в направлении ее адекватного реагирования на нарушение Устава ЭГ и Принципов информационного обмена между подразделениями финансовых разведок, вызванных террористической войной РФ против Украины.

31 января и 1 февраля представитель Госфинмониторинга принял участие в заседаниях Рабочей группы по вопросам членства, поддержки и соответствия (MSCWG) Эгмонтской группы в Сенегале. А 3-6 июля представители ведомства участвовали в ежегодных пленарных заседаниях Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки в ОАЭ.

В результате был достигнут консенсус в отношении шагов по укреплению способности сообщества ЭГ противостоять современным вызовам. Также были обсуждены вопросы повышения эффективности двустороннего и многостороннего международного сотрудничества между ПФР-членами Эгмонтской группы, в том числе в рамках проектных инициатив различных рабочих групп.

Также в рамках этих заседаний Госфинмониторинг заключил со Специальной контролирующей службой банковского надзора (IVE) Республики Гватемала новый Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере обмена информацией относительно отмывания средств или других активов, связанных с предикатными преступлениями и финансированием терроризма. А 13 июля представители Госфинмониторинга приняли участие в онлайн семинаре по 16-й Рекомендации FATF (электронные переводы), организованном Секретариатом Эгмонтской группы.

Были и другие международные активности финансовой разведки. Так, 16 января на сайте Конференции Сторон Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма (Варшавская Конвенция) обнародовано решение по результатам пленарного заседания (15–17 ноября 2022 года), в котором принял онлайн участие представитель Госфинмониторинга.

В соответствии с этим решением РФ, в частности, лишена права голоса по любым вопросам, кроме уставных, а также не может более выполнять функции докладчика, координатора, руководителя делегации. Также представители Госфинмониторинга приняли участие:

в тренинге по вопросу проведения расследований в сфере виртуальных активов в рамках проекта "Инновационные политические решения по уменьшению рисков по отмыванию денег, связанных с виртуальными активами" 27-29 марта в Вене (Австрия);

в онлайн-семинаре Группы по разработке политики FATF по конфискации, не основанной на обвинительном приговоре суда 29 марта;

во встречах с выездной миссией Европейской комиссии по общей оценке правовой и институциональной базы и экспертной оценке по борьбе с организованной преступностью в Украине 18 апреля;

во встрече с представителями Европейской комиссии по анализу эффективности проведения финансовых расследований компетентными органами Украины (21 апреля), в контексте оценки Украины как страны-кандидата на вступление в Европейский Союз;

в визите в Берлин для изучения опыта Германии в проведении секторальной оценки рисков и использования этих достижений во время проведения Национальной оценки рисков в Украине, который состоялся 18-22 апреля и был организован Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ), в рамках проекта "Инициатива секторальной поддержки гражданского общества Украины";

в конференции "Обеспечение целостности и устойчивости финансовой системы Украины", состоявшейся 19 июня в Лондоне, где был рассмотрен прогресс, влияние и эффективность усилий, прилагаемых в Украине правительством и гражданским обществом для построения прочной и надежно защищенной финансовой системы перед лицом финансовых злоупотреблений;

в семинаре по теме "Европейский опыт введения в обращение и обращения виртуальных активов", который состоялся 12-13 июля, в рамках привлечения внешней помощи Европейской Комиссии в рамках инструмента TAEIX и по инициативе НКЦБФР;

во встрече с представителями Европейской комиссии по подготовке Плана восстановления Украины, в части борьбы с отмыванием средств, организованной Министерством финансов Украины 3 августа;

в совещании по обеспечению реализации рекомендаций Европейской комиссии, указанных в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе, в части обеспечения соответствия национального законодательства по борьбе с отмыванием средств шестой и седьмой Рекомендациям FATF, организованной Министерством финансов Украины 4 августа;

во встрече с представителями партнеров по развитию проектов международной технической помощи с целью обсуждения имплементации текущих и будущих активностей в рамках проектной деятельности, которая состоялась 13 сентября;

в Глобальной консультации сектора НПО: "Риски и последствия: обсуждение будущего Рекомендации 8 FATF", которая проходила 26-27 сентября в Германии.

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