Индия сокращает импорт российской нефти, опасаясь санкций США – Bloomberg

Ужесточение Соединенными Штатами Америки санкций против России усложнило торговлю нефтью между страной-агрессором и Индией. Государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии уклоняются от контрактных поставок российской нефти, поскольку торговля становится намного сложнее из-за ужесточения ограничений со стороны Штатов.

Об этом говорится в материале издания Bloomberg. Источники журналистов сообщили, что крупнейший государственный нефтеперерабатывающий завод Indian Oil Corp., скорее всего, сократит объемы сырой нефти, получаемой в рамках так называемых срочных поставок.

В то время же как индийские компании Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum решили не брать на себя твердые обязательства по закупке контрактной нефти в следующем финансовом году. Эти переговоры на приобретение 500 тысяч баррелей в сутки начались в феврале 2023 года и закончились безрезультатно.

Indian Oil Corp уже имеет долгосрочные контракты с "Роснефтью" и "Газпром нефтью" на поставку 24,5 млн тонн сырья. Однако компания, скорее всего, снизит объемы закупок в нынешнем году.

По словам источников агентства, камнем преткновения на переговорах стал пункт контракта, оговаривающий возможные перебои с импортом из России.

Страна-агрессор пока еще остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии, однако ситуация на рынке в последнее время начала ощутимо меняться. Есть признаки того, что индийские нефтеперерабатывающие заводы пытаются переориентироваться на других поставщиков из Африки и Ближнего Востока.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Индии принимает меры по возвращению около 20 своих граждан, которые в составе российской армии оказались на линии фронта в Украине. Родственники заявляют, что мужчин обманом заманили на войну.