США лично утвердили покупку Индией российской нефти ранее в мае. В Вашингтоне считают, что это не противоречит международным санкциям и кроме того сдерживает рост стоимости сырья.

Об этом заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти, объяснив, что таким образом Индия помогает США сдерживать мировые цены на нефть.

"Индия покупала российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то ее купил в рамках ценового лимита. Это не было нарушением санкций, это было частью политики, потому что мы не хотели, чтобы цены на сырьевые товары выросли. И они это выполнили", – сказал Гарсетти.

Следует отметить, что в рамках международных ограничений Россия может покупать страхование на услуги морских перевозок нефти, только если ее цена не превышает $60 за баррель. Впрочем, такие меры страна-агрессор обходит благодаря теневому флоту из танкеров. Поэтому в отношении кораблей и компаний, способствующих такому флоту, тоже вводятся санкции.

Несмотря на это, нефтяные санкции часто критикуют из-за их неэффективности. Об этом в США утверждают, что доходы РФ от экспорта нефти сократились на 30%. Кроме того, российский режим дополнительно тратит средства на создание теневого флота.

Кроме того, Гарсетти отметил, что на саммите Большой двадцатки в 2023 году Индия помогла США согласовать финальное заявление с РФ, в котором страны G20 призвали прекратить военные разрушения и нападения на инфраструктуру, но не назвали агрессию России причиной этих разрушений. Это вызвало разочарование МИД Украины.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Indian Oil Corp. возобновила закупку российской сырой нефти – 2 мая танкер Suezmax "Владимир Тихонов" выгрузил около 1 миллиона баррелей флагманской российской нефти Urals в индийском порту Парадип, где расположен нефтеперерабатывающий завод компании. Неделей ранее другое судно "СКФ Балтика" выгрузило 90 тысяч тонн мазута в штате Гуджарат.

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