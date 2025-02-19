Илон Маск хочет раздать всем американцам чеки на 5000 долларов, используя сбережения DOGE

Миллиардер и сопредседатель департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск хочет обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой выплатить американским налогоплательщикам 5 000 долларов за счет денег, сэкономленных DOGE. Общая же сумма этих средства составляет 55 млрд долларов – получить ее удалось за счтет, среди прочего, продажи государственных активов, а также изменений в программах и регуляциях.

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Об этом сообщает Forbes. Отмечается: слова Маска стали ответом на сообщение в X (бывшем Twitter) CEO инвесткомпании Azoria и внешнего советника DOGE Джеймса Фишбека. В нем он:

предложил выплачивать "налоговый чек" по завершении работы DOGE в июле 2026 года;

объяснил, что эти выплаты будут финансироваться за счет части сэкономленных DOGE средств.

Маск же в ответ на это написал: "Я спрошу у президента". После чего отметил, что поскольку Трамп является главным лицом страны, это должно стать "полностью его решением".

Авторы материала напомнили: Фишбек активно поддерживает Трампа, Маска и DOGE. В частности, в соцсетях он:

называет сотрудников USAID (независимое правительственное учреждение США, отвечающее за оказание гуманитарной помощи и содействие развитию демократических и экономически стабильных обществ по всему миру) мошенниками;

DOGE описывает как "про-налогоплательщика и антибюрократическую" инициативу.

В то же время, подчеркивается, само DOGE подверглось критике из-за доступа к конфиденциальным правительственным данным. В частности в Министерстве финансов и Министерстве образования США.

"Непонятно, какие полномочия имеет DOGE для обработки такой информации. Против агентства и Маска уже представлен ряд судебных исков, которые должны прояснить этот вопрос и ограничить их доступ к конфиденциалу", – отметили авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Маску, являющимся самым богатым человеком в мире, не придется подавать публичную финансовую отчетность. В Белом доме заявили, что его "декларация" будет конфиденциальной.

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