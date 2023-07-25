Хотят ли украинцы уезжать из Европы: сколько беженцев намерено вернуться домой из Польши

Большинство находящихся в Польше украинских беженцев намерены вернуться в Украину. При этом значительная часть планирует сделать это уже в течении ближайших 3 месяцев. Что позитивно скажется на экономике страны – ведь, по данным экспертов, это является критически важным для будущего Украины.

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Согласно данным от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, возвращаться в Украину из Польши планирует 71% проживающих ныне там беженцев, сообщили в Минреинтеграции. При этом, отмечается, 17% респондентов намерены сделать это в течение уже ближайших трех месяцев. Т.е., до середины осени.

Почему беженцы хотят вернуться домой

Причин, по которым украинцы хотят вернуться домой, несколько. Среди главных:

желание воссоединиться со своими семьями – его высказал 31% опрошенных;

желание жить в своей стране и культурной среде – 66%.

Главным же фактором, который влияет на решение беженцев вернуться в Украину, является безопасность. Его назвали 93% опрошенных.

Почему так важно возвращение беженцев

Возвращение беженцев является крайне важным для Украины. Дело в том, что если более 6 млн этих людей не вернутся, то экономика страны, по данным Bloomberg Economics, начнет испытывать серьезные трудности. В частности, отмечается, Украина потеряет 10% годового довоенного ВВП.

Более того, несмотря на планы властей удвоить в ходе послевоенного восстановления размер экономики Украины уже до 2032 года, страна может столкнуться с серьезным дефицитом рабочих рук. Ведь по данным Минэкономики, ей не хватает 4,5 млн работников и предпринимателей, необходимых для достижения этой цели.

"Поэтому важнейшая задача сейчас для Украины – сделать все возможное, чтобы люди вернулись", – прокомментировала ситуацию заместитель министра экономики Татьяна Бережная

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Польше с 1 июля вступили в силу новые правила дорожного движения, нарушение которых предусматривает высокие штрафы. Новые правила распространяются не только на местных жителей, но и иностранцев – в т. ч. и украинцев.

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