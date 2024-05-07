Херсонских арбузов будет в пять раз больше, но поля еще усеяны минами: чего ждать

В Херсонской области, кроме активного севооборота, наблюдается значительный рост площадей для арбузов, которые за год увеличились в пять раз, достигнув 1000 гектаров. Одновременно продолжаются работы по разминированию полей: саперы уже обследовали и разминировали 47% земель, но еще около 270 тысяч гектаров засорены российской взрывчаткой.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации по вопросам развития экономики, сельского хозяйства, орошения и финансов Дмитрий Бутрий. "В этом году херсонских арбузов будет в пять раз больше ", – отметил он.

Фермеры, работающие на землях области, активно сеют зимние культуры, такие как пшеница, ячмень и рапс, на площади около 73 тысяч гектаров. Кроме того, уже засеяно более 13 тысяч гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, а также более 20 тысяч гектаров технических культур. Картофель и овощи высажены на площади более 1200 гектаров.

Особое внимание обращает на увеличение площади под арбузами в этом году. Если в прошлом году арбузы выращивали на площади в 200 гектаров, то в этом году планируется засеять их уже на 1000 гектарах. Большинство этих посадок приходится на Высокопольскую, Береславскую, Дарьевскую, Херсонскую и Музыковскую общины.

Всего в этом году будет засеяно сельскохозяйственными культурами 153 тысяч гектаров полей. Больше всего ожидается подсолнечнику 52 тысяч гектаров. Такого показателя удалось достичь, в частности, благодаря ускорению темпов разминирования правобережной Херсонщины.

В настоящее время 47% полей саперы обследовали и разминировали. Еще около 220 тысяч гектаров потенциально засорены российской взрывчаткой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Ужгороде и Мукачево в Закарпатье в начале мая начали собирать урожай черешен. В 2024 году сезон черешен стартовал на три недели раньше обычных сроков. Ягоды на местных рынках пока продают в небольшом количестве по цене около 250 грн/кг.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!