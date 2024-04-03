Хамство и угрозы: Захарова отреагировала на санкции Южной Кореи

Россия угрожает ответить Южной Корее за санкции, которые Сеул ввел в отношении компаний и граждан РФ из-за незаконного военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном. На этом фоне официальная представительница МИД РФ Мария Захарова посоветовала Южной Корее применить санкции "в отношении самих себя".

Как сообщает Reuters, Захарова назвала санкции Сеула недружественными, нелегитимными, неэффективными и вызывающим глубокое сожаление. Дипломат угрожает, что это негативно скажется на взаимоотношениях двух стран.

Представительница МИД РФ добавила, что ее страна "развивает добрососедские отношения с дружественной Северной Кореей", соблюдая при этом нормы международного права и не угрожая Югу. О том, что все военные заводы в КНДР перевели на полную мощность, чтобы покрыть нужды РФ на войне с Украиной, Захарова умолчала.

Не обошлось и без обвинений в адрес США – на них Мария Захарова возложила ответственность за разжигание "нестабильности" на Корейском полуострове. Сеул, по ее словам, тоже виноват в напряженных отношениях в регионе.

Как сообщают РосСМИ, не обошлось без хамства со стороны представительницы российского МИД.

"Южная Корея очень беспокоится об ущербе себе от взаимодействия России и Северной Кореи, а Южная Корея не хотела бы уточнить, какой ущерб она наносит нашей стране, Северной Корее и всему региону, в том числе, уступая давлению Соединенных Штатов. Может быть, Сеулу в отношении самих себя применить санкции за нарушение нормального, естественного хода хозяйственных отношений в этом субрегионе", – сказала Мария Захарова.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Южная Корея задержала 3000-тонное судно DEYI, которое направлялось в Россию из Северной Кореи в нарушение международных санкций. На борту судна находились тринадцать человек, включая капитана и членов экипажа из Китая и Индонезии.

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