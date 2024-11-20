ГУР Украины атаковало российский финансовый сектор: в работе одного из банков произошел масштабный сбой

Специалисты Главного управления разведки Украины атаковали российский финансовый сектор, задействованный в обеспечении оккупационной армии РФ. Под удар попал "МТС-Банк", в работе которого со вчерашнего дня произошел масштабный сбой.

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Как сообщают источники OBOZ.UA в украинской разведке, против банка была развернута мощная DDOS-атака. Ее результатом стали:

блокирование работы сервисов банка;

невозможность воспользоваться онлайн-приложениями учреждения;

перебои в работе платежных систем.

"Пользователи жалуются на невозможность воспользоваться мобильным приложением банка (отсутствует доступ и исчезают личные данные пользователей в приложении), перевести средства, снять наличные с банковских счетов/карт, пополнить счет и произвести оплату за услуги. Онлайн-банкинг "МТС-Бизнес" также не работает, что влияет на бизнес рынок и предоставление/оплату услуг", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в открытых источниках также фиксируются единичные случаи хаотического списания средств со счетов клиентов банка также.

В российском банке пытаются скрыть последствия атаки

В то же время, отмечается, с самом российском банке пытаются скрыть последствия атаки. В частности:

клиентская поддержка "МТС-Банка" отрицает факт внешней атаки;

комментарии недовольных пользователей "оперативно удаляют из онлайн-ресурсов".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее киберкорпус ГУР атаковал ресурсы поставщиков армии РФ. Киберспециалисты сконцентрировались на ряде российских ресурсов, имеющих отношение к поставке оккупационной армии или отслеживанию перемещения людей в РФ.