Госдолг Украины вырос до нового максимума: украинцам объяснили, что будет дальше

За месяц госдолг Украины вырос почти на 1% и достиг нового исторического рекорда – 6 168 млрд грн. Впрочем, правительство все еще контролирует ситуацию и рассчитывает на макрофинансовые поступления для того, чтобы удержать экономику страны в условиях войны, поэтому дефолт не прогнозируется.

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Об этом заявил глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что по состоянию на 30 июня государственный и гарантированный государством долг в валютном эквиваленте составил $152,2 млрд, что на 0,8% ($1,2 млрд) больше, чем в июне.

"Основная часть прироста госдолга за отчетный месяц обусловливается привлечением очередного транша льготного финансирования от ЕС в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility", - отметил нардеп. Госдолг Украины состоит из:

54,2% – внешние официальные ссуды (включая ссуды от ЕС – 25,94%);

26,6% – ОВГЗ;

13,9% – еврооблигации (включая гарантированные государством);

5,2% – другая задолженность.

Кроме того, наш долг на 74,7% являются валютными ссудами и на 25,3% гривневыми (до войны – 65,1% на 34,9%). Также это на 72,2% внешний долг и на 27,8% внутренний (до войны – 61% и 39% соответственно).

Чтобы исправить ситуацию, правительство ожидает финализации соглашения по реструктуризации выпусков еврооблигаций на сумму около $20 млрд. Во время войны госдолг вырос за счет официальных кредиторов, поэтому доля таких бумаг в общей структуре госдолга сократилась почти вдвое.

"Впрочем, заключение долгового соглашения с внешними коммерческими кредиторами остается критически важным для сбалансирования нашего бюджета во время горячей фазы российской агрессии, возвращения на внешние рынки капитала после войны и достижения устойчивости государственного долга в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Даниил Гетманцев.

Также правительство ожидает запланированного льготного долгового финансирования от основных доноров на сумму около $20 млрд. Оно продлится следующие 5 месяцев – то есть до конца 2024 года.

Кроме того, в рамках принятого странами G7 решения Украине должно поступить $50 млрд из доходов от замороженных суверенных российских активов. Еще на аукционах должно быть активизировано размещение ОВГЗ для финансирования разрыва в военных расходах до конца 2024 года.

"Напомню, правительственный законопроект о внесении изменений в госбюджет-2024 предусматривает дополнительное привлечение ОВГЗ на сумму 160,2 млрд грн до конца года. Прекрасно понимаем, что без изменения политики НБУ и стимулирования банков к покупке военных облигаций выйти на такие показатели проведения аукционов невозможно. Другой потенциальный источник – остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений (165 млрд грн)", – резюмировал Гетманцев.

Также OBOZ.UA сообщал, что в мае 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 104,68 млрд грн – до 6,12 трлн.

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