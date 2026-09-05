Гетманцев объяснил, почему нужно облагать налогом посылки стоимостью до 150 евро: что стоит знать

Налогообложение посылок стоимостью до 150 евро необходимо не только для выполнения обязательств, но и для обеспечения равных условий для украинских и иностранных производителей. Сейчас государство фактически предоставляет льготы в первую очередь китайским производителям, которые поставляют свои товары в Украину.

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Об этом председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в эфире "Громадского радио".По его словам, Украина фактически предоставляет льготы иностранным производителям, в то время как украинский бизнес платит налоги и создает рабочие места.

Гетманцев отметил, что часть украинцев действительно пользуется международными заказами для личных нужд. Однако проблема заключается в неравных условиях для украинских и иностранных производителей.

"Ну, смотрите, есть люди, которые действительно заказывают, и заказывают они много. Особенно, возможно, это в рамках микро-покупок– это мамы, которые заказывают для своих детей, ещё несовершеннолетних, и действительно для них это обходится на 20 % дешевле. Но справедливо ли это, когда, покупая в Украине, ты платишь эти 20%, а покупая в Китае, ты эти 20% не платишь? И если мы говорим об этом законе, об этом решении, то для меня несколько диким был сам факт дискуссии по поводу него", – сказал он.

По словам Гетманцева, льгота на дешёвые международные посылки появилась десятилетие назад из-за сложности администрирования налога. Однако сейчас, по его мнению, цифровизация позволяет контролировать такие операции.

"Эта льгота была введена когда-то ещё 30–40 лет назад, потому что не было цифровизации, не было механизмов администрирования этого налога. И государству было очень трудно администрировать эти дешёвые посылки. И получалось так, что дешевле было их вообще не облагать налогом, чем администрировать. Поэтому в каждой стране существовала такая льгота, такой необлагаемый минимум. Но на сегодняшний день этот минимум отменен повсеместно. И в Евросоюзе, и в Соединенных Штатах, во всем цивилизованном мире его нет. Почему нет? Потому что именно эта цифровизация позволила использовать эту льготу для массовых продаж из-за рубежа", – пояснил Гетманцев.

Он подчеркнул, что нынешняя система создает преимущество для китайских продавцов. "И получается так, что китайский производитель, который не платит налоги в Украине, который не создает рабочие места, который не страдает от обстрелов, не платит налоги, — мы ему предоставляем льготы, а нашего производителя здесь мы облагаем налогами.

То есть мы берем человека, который здесь создает рабочие места, дает людям работу и платит налоги, и говорим: смотри, мы создаем для тебя невыгодные условия. Езжай в Польшу, открывай склад в Польше и отправляй туда через интернет, по почте те же самые посылки, и тогда у тебя будет льгота", – отметил он.

По словам депутата, отмену льготы поддерживают представители украинской легкой промышленности и работники предприятий.

"То есть мы не только деструктивно влияем на экономику, мы ещё и в ущерб себе влияем. Эти люди, а они у нас были во фракции, они публично выступают, огромные сети, количество работников 40 тысяч, 10 тысяч, 5 тысяч, просто производители даже товаров.

Вся наша легкая промышленность просто кричит о необходимости отмены этой льготы. И это же не какой-то там владелец этого бизнеса, преследующий свои интересы, это рабочие коллективы. Семьи людей, которые хотят получать зарплату и хотят работать по профессии здесь", – сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что отказ от отмены льготы на международные посылки имеет не только экономические, но и бюджетные последствия.

"Если говорить о бюджете, то я тоже хотел, чтобы вы услышали меня и осознали самое главное – то состояние, в котором находится бюджет.

На сегодняшний день у нас с вами дефицит военного бюджета в 27 миллиардов долларов. Военного бюджета, именно военного бюджета. И к этому у нас ещё плюс 30, там 29,5 миллиардов долларов того, что мы якобы должны получить от иностранцев по нашим обязательствам, но только если мы выполняем эти обязательства.

И вот эти выплаты – это минус 4,2 миллиарда евро. К тому же к этому добавляется срыв программы с Международным валютным фондом, где это также является структурным ориентиром, то есть это также является нашим обязательством", – сказал депутат.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что народные депутаты вновь провалили законопроект об отмене налоговой льготы для посылок стоимостью до 150 евро. Официально депутаты отстаивают возможность для украинцев заказывать дешевые товары, в основном из Китая. Цена такой возможности — миллиарды евро помощи, которые мы потеряем из-за отказа выполнить одно из взятых на себя обязательств. А ещё — возможность вовремя платить украинским военным.

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