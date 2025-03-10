Европа перестает бояться Путина: в ЕЦБ впервые поддержали конфискацию замороженных миллиардов Кремля

В Европейском центральном банке (ЕЦБ), где традиционно придерживались более умеренной позиции по поводу судьбы замороженных российских активов, готовы пересмотреть свои взгляды. Из-за охлаждения отношений с Соединенными Штатами и угроз президента США Дональда Трампа Европа все активнее посматривает в сторону активов страны-агрессорки.

Видео дня

Как сообщает POLITICO, 7 марта управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс стал первым членом Совета управляющих ЕЦБ, одобрившим полную конфискацию около 200 млрд евро в резервах Центробанка РФ. Он назвал это "жизнеспособным вариантом помощи Украине в ее борьбе за свободу и против агрессии".

Кроме Казакса некоторые другие официальные представители других балтийских центральных банков также частно поддержали изъятие активов, даже несмотря на то, что официально они высказывали другую позицию. Впрочем, в центробанках Эстонии или Литвы не ответили на запросы о комментариях.

На правах анонимности некоторые другие европейские чиновники предположили, что на позицию банкиров повлиял шок от решений президента США Дональда Трампа, отдаливших Америку от Евросоюза. Теперь политики, скорее всего, будут делать, как им вздумается.

Хотя и следует учитывать, что официальная позиция ЕЦБ осталась неизменной. Традиционно в этой финансовой структуре предостерегали от каких-либо агрессивных действий в отношении иммобилизованных российских активов – мол, это может помешать позиции евро на мировых финансовых рынках.

6 марта глава ЕЦБ Кристин Лагард в очередной раз отметила юридические риски, связанные с конфискацией. Правда, она сочла, что ЕЦБ в этом случае выступает только как консультант, а решения будут принимать правительства.

"Мы достаточно четко изложили свою позицию. Я бы, конечно, отметила, что международно-правовая основа, на которой принимается любое решение, будет иметь значение для других инвесторов, и я уверен, что это еще один элемент, который будет принят во внимание лицами, которые принимают решение", – отметила Лагард.

В то же время, политики стран Балтии, Польши и Северной Европы давно высказываются за более решительные действия, призывая забрать резервы страны-агрессора. При этом другие источники заверили СМИ, что некоторые руководители центробанков могут согласиться с конфискацией активов и будут даже рады, если политики это сделают.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на прошлой неделе Украина получила около 971 млн. долларов (752 млн. фунтов стерлингов) за счет доходов от российских замороженных активов РФ. Это первый транш Великобритании в рамках соответствующей инициативы "Большой семерки". Средства будут потрачены на военные нужды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!