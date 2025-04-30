Есть три соглашения: стало известно, почему возникла задержка в подписании документов о полезных ископаемых

Соединенные Штаты Америки якобы требуют от Украины подписать два дополнительных соглашения по редкоземельным металлам и полезным ископаемым, кроме основного соглашения, уже утвержденного правительствами обеих стран. Так, Вашингтон стремится к подписанию сразу трех соглашений, но у этого процесса существуют юридические препятствия.

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Об этом сообщил экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в Facebook. По его информации, Штаты угрожают выйти с переговоров, если все три соглашения не будут подписаны сегодня.

Как пишет Милованов, первый документ – это межправительственное соглашение, которым Украина удовлетворена и может подписать его прямо сегодня.

"Украина хочет его подписать, она полностью удовлетворена этим соглашением, потому что оно хорошее и справедливое. Это победа для Трампа и для Украины (я знаю детали соглашения, но здесь не об этом)", – отметил президент KSE.

Соглашение №2 – это соглашение между американской корпорацией DFC и украинским агентством по созданию совместного инвестиционного фонда. Это коммерческое соглашение, и правительство Украины не может его подписать.

"Ее может подписать только агентство, и только после того, как Верховная Рада ратифицирует Соглашение №1. Это предусматривает Конституция Украины. Это отличается от законодательства США, но это закон. Если его нарушить, соглашение станет уязвимым для будущих юридических атак", – написал он.

Кроме того, есть техническое соглашение №3, определяющее внутренние правила работы нового совместного инвестиционного фонда.

Народный депутат Ярослав Железняк в Telegram также пишет, что США хотят подписать сразу три документа, которые являются частями так называемого соглашения о полезных ископаемых.

Financial Times со ссылкой на собственные источники пишет, что министр экономики Украины Юлия Свириденко отправилась в Вашингтон на окончательное согласование и возможное подписание межправительственного соглашения.

По данным издания, министр финансов США Скотт Бессент предупредил Свириденко, чтобы "она была готова подписать все соглашения или вернуться домой".

Источники журналистов сообщили, что американцы хотят от представителей Украины подписать как рамочное соглашение, так и детальное соглашение о фонде, которое завершило бы полное соглашение относительно полезных ископаемых в среду.

Как сообщал OBOZ.UA, Скотт Бессент заявил, что США были готовы подписать соглашение с Украиной относительно полезных ископаемых. Однако Киев предложил некоторые изменения "в последний момент".

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