Если инопланетяне вторгнуться на Землю, это спровоцирует всплеск инфляции, – нобелевский лауреат

Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман считает, что если когда-нибудь на Землю прилетят инопланетяне, это вызовет всплеск инфляции. Ведь, по его мнению, вероятно такой контакт будет сопровождаться войной, а "войны всегда инфляционные".

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Об этом он сказал в разговоре с Bloomberg. При этом Кругман допустил, что если внеземная жизнь и существует, то она намного более развита, чем человеческая цивилизация. Поэтому многое будет зависеть от того, как инопланетные захватчики будут "руководить оккупацией".

"Если они действительно существуют и проберутся сюда, это, вероятно, будет инфляционным событием. Особенно если между пришельцами и землянами возникнет конфликт. Настоящие войны всегда всегда связаны с большими государственными расходами и приводят к инфляции. Я не могу вспомнить ни одной, которая бы не была таковой", – допустил ученый.

Подтверждение слов нобелевского лауреата

Тем временем, в Украине, которая защищается от военной агрессии России, за год (с июля-2022 по июль-2023) продукты питания подорожали сразу на 12,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 56,4%.

На все остальные продукты цены выросли не так сильно, хотя и довольно заметно. Так, более чем 20% добавил в цене ряд продуктов. В частности:

фрукты – 25,1%;

мясо и мясопродукты – 22,3%.

Также сразу несколько позиций подорожали более чем на 10%. Речь о:

рыбе и продуктах из рыбы, цены на которые выросли на 17,9%;

сыре и твороге – на 13%;

масле – 12,7%;

молоке – 10,6%;

сахаре – 10,1%.

Немногим меньше подорожал хлеб – на 9,7%. Макаронные изделия выросли в цене на 4,5%. Овощи – на 2,6%. Хлебопродукты – на 0,9%.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам члена аграрного комитета Верховной Рады Дмитрия Соломчука, в ближайшие месяцы, тем не менее, украинцам не стоит бояться повышения цен на продовольствие. В частности, хлебобулочные и молочные товары не будут дорожать по крайней мере до зимы.

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