ЕС все еще может конфисковать замороженные активы России – СМИ

Лидеры стран Европейского Союза (ЕС) не отказались от потенциальной конфискации замороженных российских активов. Они лишь приняли решение, что "российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей вред, причиненный этой войной".

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Отмечается: по словам одного из дипломатов, принимавших участие в саммите ЕС, такая формулировка была согласована по ряду причин. В частности:

В качестве ответа на дискуссии о возможной отмене или ослаблении западных санкций против России в процессе мирных переговоров.

Учитывая угрозу, что продление касающихся активов санкций будет блокировать Венгрия.

Со своей стороны, другой дипломат, подчеркивается, отметил, что замороженные активы России являются определенной гарантией будущего признания Кремлем того, что ему придется оплатить послевоенное восстановление Украины. Поэтому, по словам дипломата, в контексте переговоров о завершении войны важно сохранить этот рычаг.

"Эти активы будут чрезвычайно важны во время мирных переговоров. Не тех, которые проходят сейчас, потому что это предварительные переговоры о возможном прекращении огня. Я говорю о настоящих мирных переговорах, когда, надеюсь, Россия сядет за стол с Украиной и где России придется столкнуться с тем фактом, что им нужно возместить стоимость восстановления. И в этот момент активы могут служить своеобразной гарантией", – сказал он.

Что предшествовало

Ранее СМИ сообщили, что ЕС больше не обсуждает полную конфискацию замороженных активов РФ. Отмечалось, что против такой инициативы выступил ряд стран блока, однако не уточняется, какие именно.

Такой вывод был сделан на основании решения саммита ЕС о том, что российские активы будут заморожены до окончания войны. "Евросоюз прекратил дискуссию о конфискации замороженных российских активов", – говорилось в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем Украина получила 1 млрд евро в счет доходов от российских замороженных активов. Это уже второй транш от Европейского Союза (ЕС) в рамках соответствующей инициативы "Большой семерки" (G7).

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